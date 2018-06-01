1 Июнь 19:00 2018-06-01T18:54:34+03:00

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1 июня — Международный день защиты детей. По случаю этой даты, москвич и журналист Дмитрий Алешковский призвал пользователей российского Фейсбука поддержать благотворительные организации.

«По-моему, мы можем тут в Фейсбуке расходиться в миллионах вопросов, но никто не будет спорить с тем, что дети в нашей стране нуждаются в защите. Нашим детям постоянно нужна помощь в спасении их жизней, нужна помощь в лечении, нужна поддержка, в том числе и психологическая, нужна реабилитация, образование, нужно бороться за их права, нужно их обувать, одевать и так далее», - написал Алешковский.

Дмитрий, конечно, прав. Без благотворительности сегодня никуда.

Да, мы платим налоги, на которые потом работают больницы. Но всегда ли этого хватает? Увы, нет. То ребенок не попадает в категорию, которую лечат за счет бюджета. То очередь в клинику такая длинная, что больной скорее умрет, чем дождется помощи.

Рассуждать о налогах, когда больны свои дети, было бы совсем жестоко. Не скажешь же: «Прости, дочка, я не стану тебя лечить, так как уже заплатил государству. Вот пусть оно о тебе и заботится».

Самое же главное, что помочь детям проще, чем кажется. И доброе дело не пробьет дыру в семейном бюджете. Об этом напоминает Алешковский.

«Я уверен, что если даже одна десятая часть тех, кто может дать 1 рубль в день, начнет его давать на благотворительность, направленную на помощь детям, то мы сможем свернуть горы. Вот смотрите, мы предполагаем, что в Фейсбуке есть 12,5 миллионов человек, которые могут дать по 1 рублю в день и не обеднеть. Одна десятая от этого числа получается 1,25 миллиона. Если каждый из них будет давать по 1 рублю в день, получится - 37 500 000. За один месяц. А знаете, сколько это будет за год? 450 миллионов рублей. Почти полмиллиарда рублей. Вот столько мы можем отправить на помощь детям, если лишь одна десятая аудиторииФейсбука возьмет на себя обязательство жертвовать 1 рубль в день», - написал активист.

Пожертвовав один рубль в день, человек за месяц потратит 30 рублей. Это чуть больше, чем буханка дешевого белого хлеба и чуть меньше, чем одна упаковка жевательной резинки. В общем, фигня. А за год пол миллиарда набегает.

«Я предлагаю устроить флешмоб в честь Дня защиты детей. Я предложу 10 организаций, которые помогают детям. А вы оформляете ежемесячное пожертвование в любую из них на 30 рублей в месяц (то есть на 1 рубль в день). Или во все из них, как захотите. Фонды на 200% проверенные, они прошли всестороннюю проверку и документов, и отчетности, и они точно не являются мошенниками, это мы можем гарантировать. Если делаете пожертвование впервые, то просто знайте, что это простой и безопасный способ, который работает с любой банковской карты или paypal. Каждый месяц вы будете получать отчет о расходовании средств и, если что, вы всегда сможете отменить свое пожертвование», - написал в Фейсбуке Дмитрий Алешковский.

Вот список проверенных организаций, которые рекомендует автор флешмоба:

Фонд «Детские Сердца»

Помогает детям с пороком сердца, которые не могут быть прооперированы за счет бюджета. За 15 лет организация спасла 3000 детей.

https://pomo.sh/detskieserdtsa — ссылка для оформления ежемесячного пожертвования в поддержку фонда)

Фонд «Настенька»

Находит деньги для детей с онкологией, которым нужна пересадка костного мозга. Поиск донора стоит 20 тысяч долларов. Ежегодно фонд помогает 150 детям.

https://pomo.sh/nastenka — ссылка для оформления ежемесячного пожертвования в поддержку фонда.

Фонд «Шередарь»

Некоммерческая организация занимается послеоперационной реабилитацией больных раком детей.

https://pomo.sh/sheredar — оформить ежемесячное пожертвование можно, пройдя по ссылке.

Фонд «Галчонок»

Волонтеры помогают детям в лечении и реабилитации детям с органическими поражениями центральной нервной системы.

https://pomo.sh/galchonok — оформить ежемесячное пожертвование можно, пройдя по ссылке.

Фонд «Помощь семьям с неизлечимо больными детьми в регионах России»

У организации есть программа помощи неизлечимо больным детям в регионах России, где получить помощь для них практически невозможно.

https://pomo.sh/vera — оформить ежемесячное пожертвование можно, пройдя по ссылке.

Программа Spina Bifida благотворительного фонда «Сделай Шаг»

Организация борется с пороком развития позвоночника, встречающимся чаще, чем детская онкология. Если болезнь не лечить, то ребенок не может самостоятельно передвигаться, ходить в туалет и вырастет тяжелым инвалидом. А если лечить — то ребенок может быть практически полностью здоров.

https://pomo.sh/spinabifida — оформить ежемесячное пожертвование можно, пройдя по ссылке.

Фонда «Здесь и сейчас»

Волонтеры благотворительной организации помогают трудным детям из детдомов и приемным родителям сохранить отношения.

https://pomo.sh/hereandnow — оформить ежемесячное пожертвование можно, пройдя по ссылке.

Фонд «Аистенок»

Собранные средства идут на программу оказания социально-правовой и психолого-педагогической помощи матерям, находящимся в трудной жизненной ситуации.

https://pomo.sh/aistenok — оформить ежемесячное пожертвование можно, пройдя по ссылке.

Благотворительный центр «Верю в чудо»

Помогает в реабилитации и лечении детям с тяжелыми заболеваниями, оказывает паллиативную помощь детям с неизлечимыми заболеваниями и их семьям, помогает сиротам в больницах, а также участвует в модернизации инфраструктуры детских лечебных учреждений области.

https://pomo.sh/veryvchudo — оформить ежемесячное пожертвование можно, пройдя по ссылке.

«Чужих детей не бывает»

благотворительная организация работает для того, чтобы детей в детских домах становилось все меньше и меньше, чтобы родители не отказывались от своих детей, а для каждого ребенка, который содержится в детском доме, нашлась любящая семья.

https://pomo.sh/chuzhihdeteynebivayet — оформить ежемесячное пожертвование можно, пройдя по ссылке.