Последний день холостяка

2 Июнь 01:00 2018-06-01T20:08:54+03:00

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В шоу «Холостяк» (ТНТ) певец Егор Крид вот уже несколько недель делает грустное лицо и ищет «единственную». Девушки бьются за сердце Егора всеми доступными средствами, но победит, конечно, только одна. Едва ли победительница свяжет свою судьбу с Егором (предыдущие сезоны проекта к длительным отношениям не приводили). Но главный приз - это известность, возможность получить выгодные контракты и престижную работу. Финал шоу в эти выходные (ТНТ, 3 июня, 20.00). Холостяк Крид выбирает между Дарьей Клюкиной и Викторией Коротковой. Победительница будет в свадебном платье, он вручит ей золотое колечко, подарит поцелуй... Некоторое время после проекта по традиции (точнее, по существующим договоренностям) победительница и холостяк поддерживают видимость отношений.

А вот победитель проекта «Песни» (ТНТ, 2 июня, 21.00) заработает пять миллионов рублей и контракт с музыкальным лейблом (звукозаписывающей компанией, если по старинке). До финала дошли Наzима (Назима Джанибекова), DannyMuse (Даниил Бурцев) и Terry (Олег Терновой) (команда репера Тимати) и Кристина Кошелева, Максим Свобода и Soufee (Софья Авазашвили) из команды Максима Фадеева. Победителя выберут зрительским голосованием.

Денежный приз в 2,5 миллиона и хорошую фигуру получит победитель программы «Взвешенные и счастливые люди» (СТС, 2 июня, 17.00). Четыре месяца 18 участников из разных российских регионов активно худели. Все они весили больше 100 кг. Но теперь их не узнать.