«Давайте негромко, давайте вполголоса»

2 Июнь 01:00 2018-06-01T20:35:26+03:00

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Сногсшибательный Медведь из «Обыкновенного чуда», высокомерный Володя Смирнов из «Самой обаятельной и привлекательной», отчаянный Ланцелот из «Убить дракона» - у каждого свой Абдулов.

29 мая принцу советского кино исполнилось бы всего-то 65 лет.

Документальный фильм по названию одной из визитных кинокарточек актера «Александр Абдулов «С любимыми не расставайтесь» (Первый, суббота, 10.15) рассказывает о личности артиста с разных ракурсов.

Воспоминаниями, мыслями и цитатами Александра Гаврииловича поделятся его близкие друзья и коллеги. Не обойдется и без обворожительных дам, всю жизнь окружавших актера, - первой жены актера Ирины Алферовой, последней жены Юлии Абдуловой, а также Татьяны Лейбель и Ларисы Штейман - женщин, которые тоже были близки к Абдулову. В фильме прозвучат отрывки из книги актера, которую друзья издали под названием «Хочу остаться легендой».

Актёр в фильме "Убить дракона", 1988 год.

Архивный вечер памяти Абдулова (Первый, суббота, 18.15) 2013 года выпуска тоже напомнит зрителям об актерском гении. Вести его будут Ирина Алферова и Леонид Ярмольник. Под отрывки из кинофильмов и спектаклей Абдулова («Обыкновенное чудо», «Чародеи», «Юнона» и «Авось», «Черная роза - эмблема печали», «Карнавал», «Гений», «Убить дракона») его друзья рассказывают добродушные байки про коллегу.

А вот более свежий творческий вечер «Послушай, Женя...» (НТВ, пятница, 21.30) построен не на мыслях из прошлого, а на взгляде в будущее. Отсюда и название - ведущей вечера, который снят в родном для Абдулова театре «Ленком», стала его 11-летняя дочь Женя. Очень похожая на папу девочка ведет видеоблог, успела сыграть у Аллы Суриковой в картине «Любовь и Сакс» и уверенно чувствует себя на сцене. Но на всякий случай помогать дочке Абдулова вести вечер будет Сергей Степанченко, друг и коллега ее папы.

Татьяна Друбич и Александр Абдулов на съемках детектива "Десять негритят".Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Документальную картину «Острова» («Культура», суббота, 18.55) сняли за несколько лет до трагедии. В нем курящий прямо в эфире Александр Абдулов вспоминает, как поступал в театральный вуз, «Ленком», как снимался в фильмах Марка Захарова и как придумал абсолютно все костюмы, в которых играл в театре.

В день юбилея в эфире федеральных каналов будут идти любимые фильмы с Александром Абдуловым: «Самая обаятельная и привлекательная» (Первый, суббота, 16.20), «Обыкновенное чудо» (Первый, суббота, 12.20), «Формула любви» («Культура», суббота, 19.30).