На Чемпионате мира по футболу у арбитров собираются отобрать исчезающую "пену"

СЕГОДНЯ 07:35 2018-06-09T08:00:31+03:00

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Одним из самых заметных нововведений в современном футболе стала исчезающая "пена". Так часто называют спрей, который используют судьи, "отодвигая" нерадивых футболистов от игрока, разыгрывающего штрафной или свободный удар. Но, оказывается, этот аэрозоль может "пролететь" мимо Чемпионата мира в России из-за судебного спора изобретателя баллончика с чиновниками из ФИФА.

Конфликт возник после того, как бразилец Айне Аллеманье безуспешно попытался получить от Международной федерации футбола деньги за использование своего изобретения. Сейчас аэрозоль запатентован Аллеманье в 44 странах, и в апреле этого года суд Рио-де-Жанейро постановил, что документы у Аллеманье находятся в полном порядке, и у ФИФА нет прав на использование спрея до момента вынесения окончательного решения по данному вопросу судом более высокой инстанции. Если же Федерация продолжит выдавать судьям баллончики с "пеной", то должна будет выплатить штраф в 15 тысяч долларов за каждый сыгранный с их использованием матч.

Несмотря на небольшие размеры баллончика с аэрозолем, деньги на кону стоят совсем не маленькие. Аллеманье изначально требовал от федерации 35 миллионов долларов, но сейчас он уже называет цифры в 100 миллионов.

По официальной версии, спрей был разработан еще в 2000 году, а уже в 2001 году во время розыгрыша чемпионата Бразилии судьи впервые применили эту "пену" на профессиональном уровне. Баллончики понравились арбитрам и постепенно вошли в обиход после того, как в 2014 году их "обкатали" на чемпионате мира в Бразилии. Нынешняя версия аэрозоля, который Аллеманье выпускает вместе со своим аргентинским партнером Пабло Сильвой, называется "9,15 Fair Play" в честь правила, предусматривающего, что во время розыгрыша углового, свободного и штрафного ударов игроки противоположной команды не должны находиться на расстоянии ближе 9,15 метров от мяча, пока он не войдет в игру.

А ведь как хорошо все начиналось! Аллеманье рассказывает, что когда он предложил технологию ФИФА, то там с радостью согласились опробовать ее на матчах. Однако когда речь зашла о деньгах, то тон бесед изменился. Бразилец вместе с Сильвой на встречах с представителями Международной федерации футбола предложил чиновникам купить патенты, но те были готовы продолжить только 500 тысяч долларов, что не устраивало бизнесменов. В итоге в ФИФА сказали, что патенты были оформлены неправильно и в то же время начали переговоры с другими производителями "пены", у которых не было никаких лицензий. В результате изобретатель прекратил диалог с чиновниками и подал в суд, чтобы получить причитающиеся ему деньги.

- Я не стремлюсь к признанию, ведь весь мир и так знает, что это я изобрел аэрозоль. Я хочу уважения от ФИФА, и дело не в деньгах, я хочу справедливости, - заявлял Аллеманье еще год назад. - Следующим шагом будет наложение запрета на использование спрея в судебном порядке.

Пока не ясно, решится ли ФИФА использовать аэрозоль во время Чемпионата мира в России. С одной стороны, все уже привыкли к этому изобретению, и оно перестало быть экзотической диковинкой. В то же время, если Аллеманье выиграет дело и начнет взыскивать деньги с Федерации уже в Европе, то есть большой шанс, что чиновникам придется выплатить изобретателю кругленькую сумму.