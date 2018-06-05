Домашний компьютер может помочь в диагностировании болезней Паркинсона и Альцгеймера

СЕГОДНЯ 11:42 2018-06-05T15:29:02+03:00

Дрожащий курсор мыши, медленная скорость прокрутки и повторяющиеся онлайн-запросы могут позволить с помощью компьютера обнаружить ранние признаки болезни Паркинсона или Альцгеймера. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Исследователи из США обнаружили простой способ диагностики болезней Паркинсона и Альцгеймера. Для этого необходим домашний персональный компьютер и подключенная к нему мышка. Исследование провели специалисты из Университета Дьюка в Северной Каролине и компании Microsoft.

В рамках анализа ученые просмотрели запросы более чем 31 миллиона американцев, использующих поисковую систему Bing. После этого авторы работы сравнили поведение людей, интересующихся симптомами болезней Паркинсона и Альцгеймера, с контрольной группой.

В итоге они пришли к выводу, что дрожащий курсор мыши, медленная скорость прокрутки и повторяющиеся онлайн-запросы могут позволить с помощью компьютера обнаружить ранние признаки болезни Паркинсона или Альцгеймера.

“Выявленные условия на ранних этапах могут быть очень трудными для точной постановки диагноза, поэтому частота ошибки пока довольно высока. Но, с другой стороны, мы можем видеть, как эти показатели меняются со временем, что в перспективе может дать большую точность”, - рассказали исследователи.

Поэтому исследователи уверены, что онлайн-данные пользователей еще пригодятся для обнаружения ранних признаков заболеваний мозга и более оперативной диагностики.