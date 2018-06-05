Дни игр сборной России на ЧМ-2018 предложили сделать выходными

СЕГОДНЯ 12:14 2018-06-05T17:35:24+03:00

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Депутаты фракции ЛДПР совместно с комитетом Госдумы по труда попросят премьер-министра РФ Дмитрия Медведева сделать выходными днями 14, 19 и 25 июня, когда сборная России играет в групповом турнире Чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом рассказал член исполкома РФС и вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев.

«Чемпионат мира по футболу - это грандиозное не только спортивное, но и политическое событие, которое впервые за всю историю нашей страны проводится в Российской Федерации. У нас огромная армия болельщиков, наверное, самая большая в мире, я думаю, под 100 миллионов наших жителей любят или интересуются футболом. Поэтому мы считаем, что дать возможность нашим гражданам спокойно прийти на стадион и поддержать нашу сборную или собраться компанией друзей или в кругу семьи посмотреть игру нашей сборной по телевизору - мы такую возможность обязаны предоставить», - заявил Лебедев в интервью Радио «Комсомольская правда».

По его словам, Медведева попросят сделать выходными для всех государственных служащих дни матчей с участием российской команды, а также обратятся с соответствующей просьбой к губернаторам субъектов, где будут проходить игры.

«Мы считаем, что граждане имеют право раз в жизни (потому что неизвестно, когда следующий чемпионат мира будет в России) все-таки поболеть за нашу сборную, а наша сборная нуждается в этой поддержке», - подчеркнул депутат.

Предполагается, что эти дни станут официальными выходными, отрабатывать их потом не придется, добавил Лебедев.

Член комитета Госдумы по спорту Дмитрий Свищев напомнил также, что в России несоколько часовых поясов, поэтому некоторым жителям страны будет намного тяжелее работать в дни матчей нашей сборной.

«По сути, мы же с вами понимаем, что все равно, когда будет играть Россия (как минимум это будет три матча), никто работать не будет, все будут смотреть либо телевизор, либо уходить с рабочего места, либо будут смотреть в гаджетах всевозможных», - подытожил депутат.

А КАК У НИХ?

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