«Беременности не вижу»: Лера Кудрявцева без живота очень удивила поклонников

СЕГОДНЯ 13:28 2018-06-05T13:47:22+03:00

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Телеведущая Лера Кудрявцева, которая по последним данным, находится на пятом месяце беременности и чей округлившийся живот уже сильно заметен окружающим, вдруг удивила поклонников стройной фигурой. Звезда опубликовала в своем инстаграме пост, где рекламирует онлайн-казино в майке с его названием. И если одних пользователей в принципе возмутил тот факт, что телеведущая взялась за продвижение такого сомнительного продукта, то других изумил тот факт, что у ведущей совсем нет живота. И это на таком уже существенном сроке беременности.

"Про беременность это слухи– сплетни?", "Беременности нет", "Лерочка, а где животик?", "По- моему, я не вижу беременного живота", ""А где вы эту беременность видите, судя по разговорам уже где то 5-6 месяцев? Где они?", – вопрошают пользователи Сети.

Добавим, что слухи о беременности Леры Кудрявцевой оказались правдой. Андрей Малахов в прямом эфире высказался об интересном положении блондинки. "Тайное стало явным: Лера собирается снова стать матерью", – сообщил всей стране известный телеведущий. Отметим, у Леры уже есть ребенок. Ее сыну Жану Ленюку недавно исполнилось 28 лет. Ее нынешний супруг хоккеист Игорь Макаров всего на три года старше своего пасынка. Надо отметить, что Кудрявцева собирается родить в то же самое время, что и супруга ее сына. Получается, что телеведущая может стать и мамой, и бабушкой одновременно.