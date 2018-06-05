«Когда они вместе – весь мир перестает существовать»: Дочь первой леди Франции рассказала о романе своей матери с Эммануэлем Макроном

СЕГОДНЯ 15:01 2018-06-05T18:54:00+03:00

Именно дочка первой леди Франции Тиффани год назад первая вступилась за маму, когда хейтеры заговорили о существенной разнице в возрасте между супругами. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Бриджит Макрон была счастлива в браке с банкиром Андрэ Луи Озьером, растила троих детей и меньше всего хотела принципиально менять свою жизнь. Но в итоге роман с Эммануэлем Макроном привел к разводу с первым супругом и новому браку.

На днях на бельгийском телеканале RTBF был показан документальный фильм о паре Макрон, в котором одна из дочерей Бриджит - 34-летняя Тиффани Озьер - дала небольшое интервью о личной жизни ее матери.

История знакомства Бриджит и Эммануэля, как известно, впечатляет: впервые они встретились в 1993 году, когда 39-летняя Бриджит работала учительницей и вела театральный кружок в частной школе La providence в родном Амьене, а 15-летний школьник Эммануэль Макрон был его участником. В конце учебного года Эммануэль признался учительнице в своих чувствах, и, конечно, она не восприняла это всерьез. Но молодой человек был настроен более чем серьезно: несмотря на запреты отца, он писал Бриджит письма, а в 17 лет поступил в элитную гимназию имени Генриха IV в Париже, которая находилась в двух часах езды от места жительства Бриджит.

Младшая дочь первой леди Франции - Тиффани - младше Макрона всего на 6 лет, и о романе мамы она узнала, будучи ученицей старшей школы.

"Как только я узнала об их романе, как бы это невероятно не звучало, но у меня даже сомнений не возникло в серьезности его намерений. Он доказывал это своим поведением, это было очень уж очевидно. Когда они вместе, мир как будто перестает для них существовать. Если бы меня попросили дать собственное определение слова "любовь", я бы рассказала об отношениях матери и Эммануэля", - призналась Тиффани.

Бриджит развелась с первым мужем в январе 2006 года, а в 2007-м вышла замуж за Эммануэля. О том периоде Тиффани вспоминает так:

"Мои родители все делали с чувством, с толком, с расстановкой. Их расставание было постепенным. Для папы и мамы мы всегда были и остаемся на первом месте, они старались всячески оградить нас от переживаний, хотели защитить от травм".

Напомним, что именно Тиффани год назад первая вступилась за маму, когда хейтеры заговорили о существенной разнице в возрасте между супругами.

«Я нахожу отвратительным такие нападки в 21-м веке. Уверена, они были бы невозможны, если бы речь шла о мужчине-политике или о мужчине — партнере политика-женщины. Это же просто зависть», — отметила Тиффани во время инаугурации Макрона 14 мая в Елисейском дворце в Париже.

Тогда в сети оополчились на интеллигентную бывшую учительницу, бабушку семерых внуков.

«Да они просто завидуют! Знаете, я встречала много людей, которые восхищаются тем, что она делает, ее работой, ее участием. Если людям нечего больше делать, кроме как критиковать, пусть они это делают, это только сближает нас», — уверена дочь Бриджит.