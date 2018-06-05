Вступил в силу закон «об авиадебоширах»

СЕГОДНЯ 15:09 2018-06-05T15:31:58+03:00

До сих пор у авиакомпаний не было законных оснований отказать авиадебоширу при продаже билета. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

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С начала этой недели в России начал действовать федеральный закон, который разрешает авиакомпаниям вносить пассажиров в «черные списки». И не продавать им билеты на свои рейсы. Угодить в такой список можно за любое нарушение правил поведения на борту. Особенно, если оно будет создавать угрозу безопасности полета, жизни или здоровью других пассажиров. Перевозчик будет сам решать, кого вносить в «черный список», а кого – нет. Но обязан будет письменно уведомить клиента, если того вдруг объявят персоной нон-грата. Пассажир имеет право оспорить это решение в суде.

Запрет на путешествия авиакомпанией, которая внесла его в «черный список», будет действовать для хулигана один год. После чего – автоматически снимается.

У каждого перевозчика список будет свой. А значит, летать горе-пассажир все-таки сможет, но только самолетами других компаний. Где он еще не успел проштрафиться.

В законе прописаны и исключения. В ряде экстренных случаев, человек из «черного списка» сможет летать рейсами любой авиакомпании, включая ту, которая объявила его «персоной нон-грата». Например, если он едет на лечение, сопровождает пассажира-инвалида или едет на похороны родственника. Но все должно быть документально подтверждено.

До сих пор у авиакомпаний не было законных оснований отказать авиадебоширу при продаже билета. Нельзя было сказать: «Извините, уважаемый, в прошлый раз вы скандалили и задержали вылет на час, мы отказываемся сажать вас в самолет, а то опять что-нибудь натворите». Вернее, сказать так было можно, но билет при этом пришлось бы продать и в самолет пропустить. Между тем, задержка рейса обходится авиакомпании примерно в полмиллиона рублей. А незапланированная посадка самолета – в миллион.

НЕЗЕМНОЕ ХАМСТВО

«КП» вспомнила несколько случаев хулиганства в небе, героями которых стали известные люди.

- 6 января 2018 года с рейса Москва-Алматы пришлось снять Алису Аршавину, супругу футболиста Андрея Аршавина. В официальном рапорте ее поведение назвали «деструктивным». На деле мадам отказывалась пристегнуть при взлете себя и детей, настойчиво пыталась пересадить няню из «эконома» в «бизнес», где летела вся семья. А в ответ на многочисленные предупреждения бортпроводников, угрожала тюрьмой, выдавая себя за майора ФСБ.

- У известной фотомодели Виктории Лопыревой также вышел серьезный конфликт с экипажем. Дело было в октябре 2014 в аэропорту Екатеринбурга. Самолет уже вырулил на взлетку, а Виктория разговаривала по мобильному. Стюардесса попросила выключить телефон. Что было дальше, участницы ЧП рассказывали по-разному. Лопырева уверяла, что сразу же прервала звонок и посадочный талон предъявила по первому требованию. А вот бортпроводница вела себя непозволительно, всячески оскорбляя звезду. Стюардесса рассказывала прямо противоположное. Мол, это пассажирка так хамила и вела себя вызывающе, что капитану, в итоге, пришлось вернуть самолет на стоянку.

- Известный российский самбист Александр Емельяненко был оштрафован на 700 рублей за пьяный дебош на борту самолета «Москва — Барнаул». Инцидент произошел в декабре 2012 года. Во время полета известный спортсмен нарушал общественный порядок, громко разговаривал, приставал к пассажирам, провоцировал их на драку, требовал спиртное, ругался матом и курил в самолете. Вслед за этим эпизодом, кстати, Емельяненко вдруг объявил о прекращении своей спортивной карьеры по состоянию здоровья.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Авиабилеты подорожают из-за топлива

Ценам на авиабилеты в России предрекли существенный рост из-за подорожания топливо. 27 российских авиакомпаний обратились к вице-премьеру Максиму Акимову с просьбой разобраться со стоимостью авиакеросина. За 2017 год производители повысили ее на 23%. А во втором квартале этого года подорожание только ускорилось. Перевозчики предупредили, что готовы ввести «топливный сбор» для пассажиров. Это обязательная доплата, которая покрывает издержки авиакомпаний от колебаний цен на керосин. Она часто применяется для чартерных рейсов и составляет от 20 до 80 долларов на пассажира. Конечно, это скажется на стоимости билетов на самолет и доступности авиаперевозок.