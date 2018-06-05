2018-06-05T16:35:49+03:00
Звезды

В Сети обсуждают естественную красоту дочки Эминема

Наследнице самый известный рэпер посвятил недавно песню
Ольга АНТОНОВА
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Сейчас девушка получает образование в Мичиганском университетеСейчас девушка получает образование в Мичиганском университетеФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Хэйли Джейд – единственная биологическая дочь рэпера Эминема. Несмотря на то, что с матерью очаровательной блондинки у музыканта всегда были сложные отношения, с Ким они даже сходились и расходились дважды, музыкант души не чает в наследнице. Ей всегда покупались самые дорогие игрушки, первый хороший автомобиль на совершеннолетие и оплачивался личный тренер для поддержания спортивной формы. Сейчас девушка получает образование в Мичиганском университете, где ее время от времени навещает отец. Не так давно Хейли сняли после пробежки папарацци, снимки скоро появились в сети и сразу же вызвали бурное обсуждение среди поклонников рэпера. Ведь за очень короткое время девушка сильно повзрослела и похорошела.

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Какая красотка у Эминема вымахала)
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«Папина ксерокопия», «Судя по тому, как похожа на отца, повезло ей нестареющей ведьмой уродиться», «И правда красотка», «Если честно, очень красивая! Словно нарисованная! Копия отца!» — пишут пользователи Сети.

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В Сети обсуждают естественную красоту дочки Эминема
39461 отметок «Нравится»388 комментариевInstagram

Надо отметить, что Хэйли 45-летний рэпер посвятил песню из нового альбома Revival, который вышел в декабре 2017 года.

У музыканта также есть двое приемных дочерей: Уитни, которая является дочкой его бывшей жены Ким Скотт от прежних отношений, и Алайна, матерью которой была сестра Ким.

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