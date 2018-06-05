Звезда «Дом-2» развлекается на роскошной испанской вилле с русским автогонщиком

СЕГОДНЯ 17:27 2018-06-05T17:39:25+03:00

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Экс-телеведущая и звезда "Дома-2" Катя Жужа, судя по всему, пришла в себя после краха брака с Олегом Винником и снова строит любовь. Только давно уже не в «Дом-2», а за периметром шоу, в красивых интерьерах виллы на роскошном побережье в Марбелье. Как удалось выяснить журналистам, 30-летняя Екатерина Сюсюренко закрутила роман с сыном известного бизнесмена Валерия Маркелова – Артемом. Несмотря на то, что парню всего 24 года он уже известный автогонщик, заявившийся о себе уже в семнадцатилетнем возрасте. В 2011 году занял 4 место на чемпионате ADAC Formula Masters. В 2012-м - 7 место на German Formula 3 Championship (немецкий чемпионат «Формулы-3»), а в 2013-м здесь же им завоевано 2 место. В 2014 году дебютировал с 24 местом на GP2.

Раньше Артема Маркелова сватали в женихи к Алене ВодонаевойФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Говорят, что пару познакомили общие друзья, между ними вспыхнула страсть, и влюбленные уехали вместе отдыхать на виллу родителей Маркелова. Здесь Артем катает свою возлюбленную по престижному району Марбелья на красном кабриолете Bentley, который всегда находится в распоряжении постояльцев виллы Маркеловых.

katyajuja555 Когда мы окружаем себя хорошими людьми и добрыми мыслями жизнь начинает меняться в лучшую сторону. Сейчас в моей жизни остались единицы людей ,А были сотни. То ли я поменялась , то ли люди которые раньше меня окружали ! И сейчас я могу заявить о том, что ТЕПЕРЬ Я ПО НАСТОЯЩЕМУ СЧАСТЛИВА!

Пара потягивает Dom Perignon у бассейна и выкладывает многочисленные фото в соцсети. Надо отметить, что с собой в отпуск звезда «Дом-2» взяла и дочь Николь. Катя Жужа старается не оставлять девочку одну. Напомним, отцом Николь является бизнесмен, с которым Жужа закрутила роман в 20-летнем возрасте и который помог молодой девушке встать на ноги. Чтобы обеспечить дочь, он купил бывшей возлюбленной квартиру в Москве и две шикарные иномарки.

Что касается Артема Маркелова, то надо отметить, что это не первая звезда «Дом-2», которую он пытается очаровать. Так, больше года назад журналисты поймали гонщика в супермаркете вместе с Аленой Водонаевой. И судя по тому, как парочка смотрела друг на друга, их связывали не только дружеские отношения.