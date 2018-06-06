Кресло главы МВД Дагестана оценили в шесть миллионов долларов

6 Июнь 13:56 2018-06-06T14:07:47+03:00

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Задержанный накануне в Москве начальник оперативно-розыскной части собственной безопасности МВД Дагестана Магомед Хизриев подозревается в даче взятки в размере шести миллионов долларов (ранее сообщалось о двух миллионах долларов). Об этом рассказали в Следственном комитете России.

"По данным следствия, весной 2017 года Хизриев передал посредникам (пятеро его соучастников из числа гражданских лиц) часть ранее оговоренной взятки — 2 миллиона долларов (общая сумма "подношения" должна была составить 6 миллионов долларов). Со слов посредников, деньги предназначались для содействия в назначении Хизриева на вышестоящую должность в органах внутренних дел одного из регионов России", - рассказала подробности официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Магомед Хизриев подозревается в даче взятки в размере шести миллионов долларов.Фото: YouTube

Должность, за которую Хизриев был готов платить валютой, представитель СК России не уточнила, однако источники в правоохранительных органах утверждают, что полковник мечтал стать не просто генералом, а главой МВД Дагестана.

Следствию предстоит выяснить: откуда полковник взял столько денег и каким образом он собирался осуществить свою мечту. По делу следователи уже провели более 10 обысков, в том числе по месту жительства и работы подозреваемых.

В сообщении говорится, что противоправные действия высокопоставленного сотрудника полиции были выявлены и пресечены благодаря грамотно спланированным совместным мероприятиям следователей Главного следственного управления СК России по городу Москве, сотрудников ФСБ России и столичного УЭБиПК ГУ МВД России.

Отметим, что полковник Хизриев пользовался в Дагестане авторитетом и мог поставить на "прослушку" любого чиновника или сотрудника полиции. В частности, известно, что он активно принимал участие в антикоррупционной операции, которая прошла в Махачкале минувшей зимой. Напомним, в феврале оперативники ФСБ задержали и провели обыски в домах и на рабочих местах врио председателя правительства Абдусамада Гамидова, врио вице-премьера Шамиля Исаева, врио вице-премьера Раюдина Юсуфова и экс-министра образования Шахабаса Шахова.

После многочисленных коррупционных скандалов в регионе поползли слухи о том, что в коррупции виновны силовики. На днях Владимир Путин личным указом оставил на своем посту главу МВД Дагестана Абдурашида Магомедова. Таким образом президент России опроверг все слухи о возможной отставке генерал-лейтенанта.

Но слухи об "оборотнях в погонах" в МВД Дагестана оказались не беспочвенными: полковник Хизриев уже давно был в разработке, но задержать его с поличным стало возможным после того, как ситуацию в Дагестане взял под личный контроль директор ФСБ Александр Бортников.

В ближайшее время всем фигурантам в зависимости от роли каждого будут предъявлены обвинения по статьям "Дача взятки должностному лицу через посредника в особо крупном размере" и "Посредничество во взяточничестве" УК РФ.