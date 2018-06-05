Кинотавр 2018 в Сочи. День третий. Онлайн-трансляция
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На "Кинотавре" продолжается насыщенная программа кинопоказов.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Третий день престижного фестиваля представит в номинации «Дебют» картину «Двое» режиссёра Тимофея Жалнина. Потом в Зимнем театре Сочи будет показ конкурсных картин: «Ван Гоги» Сергея Ливнева, «Два билета домой» Дмитрия Месхиева.
В 10 часов вечера на площади представят для жителей Сочи нашумевшую картину «Лед».А завершится третий день «Кинотавра» подведением итогов конкурса короткометражек.
Спецкоры «КП»: Мария Ремизова, Денис Корсаков и Владимир Веленгурин тоже сейчас находятся на «Кинотавре». Обозреватели «КП» будут сообщать вам самые интересные новости фестиваля.
Кинотавр 2018 в Сочи. День третий. .