2018-06-05T23:18:36+03:00
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Кинотавр 2018 в Сочи. День третий. Онлайн-трансляция

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Мария РЕМИЗОВА@Maria_Remizova
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На "Кинотавре" продолжается насыщенная программа кинопоказов.На "Кинотавре" продолжается насыщенная программа кинопоказов.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Третий день престижного фестиваля представит в номинации «Дебют» картину «Двое» режиссёра Тимофея Жалнина. Потом в Зимнем театре Сочи будет показ конкурсных картин: «Ван Гоги» Сергея Ливнева, «Два билета домой» Дмитрия Месхиева.

В 10 часов вечера на площади представят для жителей Сочи нашумевшую картину «Лед».А завершится третий день «Кинотавра» подведением итогов конкурса короткометражек.

Спецкоры «КП»: Мария Ремизова, Денис Корсаков и Владимир Веленгурин тоже сейчас находятся на «Кинотавре». Обозреватели «КП» будут сообщать вам самые интересные новости фестиваля.

Кинотавр 2018 в Сочи. День третий. .

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