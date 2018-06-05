Закон о штрафах за обход блокировок принят Госдумой. Что и кому грозит?

СЕГОДНЯ 16:10 2018-06-05T19:10:58+03:00

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5 июня Госдума в третьем, окончательном, чтении приняла законопроект, вводящий штрафы за выдачу ссылок на анонимайзеры. Авторами инициативы выступили трое депутатов: Максим Кудрявцев (“Единая Россия”), Николай Рыжак (“Справедливая Россия”) и Александр Ющенко (КПРФ).

Что такое анонимайзеры?

Анонимайзеры - это сайты или расширения браузера, позволяющие пользователям скрыть свои данные от провайдера и владельцев ресурсов, на которые они заходят. При этом скрывается не только устройство, с которого осуществляется вход, но и местоположение человека. В результате пользователь может посещать сайты и ресурсы, заблокированные в разных странах, включая Россию: оператор сети просто не может увидеть, где в данный момент находится человек.

Кого будут штрафовать?

Речь идет о поправках к “закону об анонимайзерах”, который вступил в силу 1 ноября 2017 года, и Кодексу об административных правонарушениях (КоАП). В документе подчеркивается, что за выдачу поисковыми системами (например, “Яндексом” или Google) ссылок на анонимайзеры с граждан будут взиматься штрафы: от трех до пяти тысяч рублей для граждан, от 30 до 50 тысяч рублей для должностных лиц, от 500 до 700 тысяч для юридических лиц.

Поисковики обязаны будут подключиться к федеральной государственной информационной системе (ФГИС), в которой содержится перечень запрещенных ресурсов, в том числе адреса анонимайзеров. За не подключение к ФГИС также вводятся штрафы (10-30 тысяч рублей для граждан, 50-300 тысяч - для юрлиц).

Закон вступит в силу через три месяца после официальной публикации. Напоминаем, что документ еще должен быть утвержден в Совете Федерации и подписан президентом.

Как новые штрафы связаны с “законом об анонимайзерах”

“Закон об анонимайзерах” был принят год назад, в конце весенней сессии Госдумы 2017 года. Поправки запрещают владельцам информационно-телекоммуникационных сетей и информационных ресурсов предоставлять возможности для доступа к запрещенным в России сайтам. Кроме того, документ предусматривает блокировку анонимайзеров и VPN-сервисов, которые отказываются запрещать доступ пользователей к нежелательным сайтам. МВД и ФСБ получили право отслеживать анонимайзеры-нарушители и сообщать о них Роскомнадзору.

Предполагается, что после этого Роскомнадзор должен направлять анонимайзерам требование подключиться к федеральной государственной информационной системе (ФГИС), в которой содержится информация о запрещенных сайтах, и блокировать доступ к этим ресурсам. Если анонимайзер не сделал этого в течение 30 дней с момента получения требования от Роскомнадзора, его заблокируют.