2018-06-05T17:35:24+03:00
Общество

Аэрофлот не собирается сокращать количество рейсов в Крым

Нет у авиакомпании планов и по повышению цен на билеты в эконом-классе
Павел ЧЕРНЫШОВ
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В авиакомпании Аэрофлот выступили с официальным сообщением, что не собираются повышать цены на билеты в эконом-классе в Крым на собственные рейсы и не будут сокращать количество рейсов в аэропорт города Симферополь. Хотя ранее эксперты сообщили, что в целом по рынку количество авиарейсов в Крым сократилось существенно.

Аэрофлот, как и ранее в летнем расписании, будет выполнять десять рейсов в сутки. На данный момент авикомпания незначительно сократила провозную емкость на этом направлении на 1,5%, поставив самолеты меньшей размерности. Это произошло из-за объективного снижения спроса на авиаперевозки в Крым в связи с запуском Крымского моста.

Напомним, что Аэрофлот по ряду направлений, в том числе и в Симферополь, реализует собственную социальную программу «плоских тарифов». Воспользоваться «плоскими тарифами» может любой пассажир без каких-либо ограничений. По данному тарифу можно приобрести билет в экономический класс обслуживания по фиксированной цене. Так, стоимость билета по маршруту Москва-Симферополь-Москва составит 9350 руб. или 5610 руб. в одну сторону, включая таксы и сборы.

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