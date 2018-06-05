В ООН отмечают День русского языка

СЕГОДНЯ 18:20 2018-06-05T18:54:00+03:00

Нгуен Фыонг Нга не только прочитала стихотворение, но и назвала Россию своей второй родиной Фото: Алексей ОСИПОВ

Высокопоставленные дипломаты со всего мира признались в любви к русскому языку

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Постпредство нашей страны при ООН и Русская служба новостей Объединенных наций в преддверии Дня русского языка, отмечаемого 6 июня, запустили совместный проект, целью которого является подтверждение популярности русского языка в Организации, любви к нему и к русской литературе.

Руководители ООН и главы дипмиссий стран-участниц Организации сняли и выложили в свет видеоролики, на которых они запечатлены читающими на русском языке отрывки из стихотворений великого русского поэта Александра Пушкина.

Постпред Беларуси Валентин Рыбаков решил прочитать стихотворение «Клеветникам России», отметив, что оно во многом отражает нынешнюю ситуацию вокруг нашей страны.

Постпред Казахстана Кайрат Умаров остановил свой выбор на любовной лирике Пушкина.

Его вьетнамская коллега Нгуен Фыонг Нга не только прочитала стихотворение, но и назвала Россию своей второй родиной. «Нга» на вьетнамском означает «Россия», именно в нашей стране встретились родители высокопоставленной вьетнамской дипломатки, решившие в свое время добавить к имени дочери еще одно.

Проект вызвал теплый отклик у Всероссийского музея А.С. Пушкина в Санкт-Петербурге, где уже второй год подряд проводится акция #СДнемРожденияПушкин, в которой принимают участия не только россияне, но и жители других стран. В числе известных ее участников актер Михаил Боярский, меценат, князь Никита Лобанов-Ростовский.