Как выгодно покупать в Интернете

СЕГОДНЯ 10:30 2018-06-08T10:40:37+03:00

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Ярко светит солнце, деревья радуют свежими листьями, сирень дурманит запахом — словом, весна в разгаре! Но если перевести взгляд из окна на свою кухню, настроение у многих поползет вниз. Оно и понятно: как может радовать старый электрочайник или видавший виды холодильник, магнитики на котором уже не столько напоминают об отпусках в жарких странах, сколько маскируют «шрамы» после переездов.

И тут понимаешь, перемен требуют наши сердца. Главный вопрос — куда отправиться за покупками.

Мы советуем Tmall. Это один из крупнейших онлайн-магазинов в мире, который с прошлого года работает и в нашей стране. Он закупает товар только у официальных поставщиков. Ходить никуда не нужно, делаете заказ в интернете и курьер привезет покупку вам прямо домой.

Самое приятное — выгодные цены. Магазин настолько уверен, что у него лучшие предложения на рынке, что если вы купите что-то в другом интернет-магазине по более низкой цене, Tmall обещает вернуть целых 200 процентов от этой разницы. Больше того, сейчас на сайте магазина можно найти крайне привлекательные скидки.

Делимся с вами нашими лучшими находками.

Обратите внимание на мощный и компактный блендер Bosch MSM6B700. Это хороший помощник на кухне, который подсобит хоть с тестом, хоть с соусом, хоть с коктейлями. В комплекте идут нож-измельчитель из нержавеющей стали, венчик для взбивания, пластиковый мерный стакан.

Блендер Bosch MSM6B700

Кухонный комбайн Bosch MUM4855 уже более тяжелая артиллерия. В мире кулинарии это настоящий универсальный солдат: мясорубка, соковыжималка, блендер — лишь некоторые из его функций.

Кухонный комбайн Bosch MUM4855

Кстати, тесто и другие смеси в этом комбайне удаются особенно удачными. Секрет в траектории, по которой двигаются венчики и крюк для теста. Они вращаются как планеты Солнечной системы — не только вокруг своей оси, но и по всему диаметру рабочей чаши. Все части можно промыть под краном или в посудомоечной машине. Главное, не лениться и не забывать чистить своего кухонного помощника.

Не хотите заморачиваться с кучей функций? Или вас интересуют только котлеты, а не всякие там крем-супы и смузи? Тогда берите знакомую с детства мясорубку! Наш совет — Bosch MFW68660.

Мясорубка Bosch MFW68660

Правда, по сравнению с временами, когда вы помогали маме на кухне, крутить ручку уже не надо. За вас все сделает мощный мотор. Одно нажатие кнопки, и у вас уже готов фарш. За минуту лезвия нарежут больше килограмма фарша. Насадки в комплекте позволяют делать еще колбаски и кеббе. Подумали производители и о безопасности устройства. Да так подумали, что пользоваться мясорубкой могут даже дети.

Думаете о более серьезной покупке? Вот, например кофемашина Bosch VeroCup 100 TIS30129RW — на редкость самостоятельный агрегат. Она не только готовит вкусный бодрящий напиток (да еще сразу две чашки за раз!), но и сама следит, чтобы не закончились запасы зерен и молока. Когда ингредиентов останется немного, она подаст сигнал, что пора уже и в магазин сходить.

Кофемашина Bosch VeroCup 100 TIS30129RW

Закупаться самостоятельно кофемашины пока, к сожалению, не умеют. Больше того, Bosch VeroCup может почистить сам себя. Достаточно оставить в специальном отсеке средства по уходу и чистке кофемашин и активировать функцию Calc'nClean. Наконец, если без чашки ароматного напитка вы рано утром не проснетесь, а домашних будить не хочется, это точно ваш вариант: этот механический бариста работает практически бесшумно!

Удовольствие, конечно, не из дешевых, но сейчас на сайте Tmall Bosch VeroCup можно купить с выгодой до 55 процентов!

Еще одно выгодное предложение на вертикальный пылесос Bosch BBH21630R. Минус 40%, и мощный агрегат, подходящий для всех типов полов ваш!

Пылесос Bosch BBH21630R

Конечно, можно найти пылесос и дешевле. Но внутри этого экземпляра спрятана литий-ионная аккумуляторная батарея, которая обеспечивает технике долгую жизнь. Другая фишка пылесоса — система SensorBagless. Встроенный сенсор следит за мощностью воздушного потока. Как только она падает, загорается красным специальный индикатор, работа приостанавливается. Зато включается самостоятельная очистка мембранного фильтра. Немного терпения, и пылесос снова готов к работе на полную мощность. За чистоту пола отвечает моторизованная щетка, которая за минуту успевает совершить пять тысяч оборотов.

КСТАТИ

На сайте магазина — tmall.aliexpress.com — кроме полного описания каждого товара, вы найдете десятки тысяч отзывов от покупателей из России. Так если переживаете, как до вас доедет желанная техника, почитайте об опыте других людей. Наверняка, кто-то из вашего города или района уже покупал в Tmall.