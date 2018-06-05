Сборная России опять не выиграла, теперь у Турции

5 Июнь 20:59 2018-06-05T21:07:54+03:00

Ровно за 9 дней до ЧМ-2018 в контрольном матче с Турцией мы довольствовались ничьей – 1:1 Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

А домашний чемпионат мира у нас уже через 9 дней

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Генеральная репетиция сборной России к чемпионату мира прошла при аншлаге, но не завершилась триумфом. Ровно за 9 дней до ЧМ-2018 в контрольном матче с Турцией мы довольствовались ничьей – 1:1. Это лучше, чем предыдущие поражения. Но для спокойствия и уверенности хотелось побеждать.

Гол за старание

Первые полчаса матча были трудовыми. Сборная России – из тех команд, которым надо много работать на поле, при потере мяча дружно откатываться назад, при атаке выбрасываться вперед, но в любой момент быть готовыми к тому, что снова придется возвращаться. Такие команды, прежде всего, должны уметь терпеть. Такие команды иногда не прочь включить прессинг – занятие затратное, и отнимающие много сил. Но больше всего такие команды любят ждать чужих ошибок. И не просто ждать – провоцировать их.

Сборная России дождалась. Но сама многое сделала для того, чтобы турки потеряли мяч в опасной близости от ворот. Жесткий прессинг - Самедов поджал соперника, Смолов перехватил беспомощную передачу турка, отдал на Дзагоева, тот на Самедова – и вот, он такой долгожданный гол. 1:0. Запомните этот гол – он будет фирменным для нашей команды на ЧМ.

И сразу жить стало веселее, и дышать проще. И вот сборная России, поверившая в себя, уже накатывает волной за волной на турецкие ворота. И вот трибуны показали, что могут петь и поддерживать свою команду так, как это принято на больших турнирах. Они откликались на каждый острый пас, на каждое действие, осознав наконец, что сборной России нужен их голос.

Пока Головин не устает и у него есть скорость – это самый опасный игрок сборной РоссииФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Не дожали

А после перерыва сказка закончилась. Сборная России опять немного откатилась назад. И даже призыв трибун «Побеждать!» не гнал команду вперед. Турки это поняли, и провели пару смелых атак. А третья стала результативной. Опять провалился центр обороны, опять два центральных защитника пустили себе за спину соперника, и тот не сближаясь с Акинфеевым был точен – 1:1.

Дальше все немного рассыпалось. Моменты в основном возникали уже после индивидуальных действий, хотя пара шансов убежать в перспективные контратаки у нас были. А ровно за 15 минут до конца Черчесов поменял схему – и оказалось что с тремя центральными защитниками у нас получается еще более валидольная игра. В ней мы могли забить, потом пропустить, и, кажется, больше отрабатывали то, как будем действовать против Уругвая.

Генеральная репетиция сборной России к чемпионату мира прошла при аншлаге, но не завершилась триумфомФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Итого

Что мы имеем перед чемпионатом мира.

- Когда мы играем на пределе концентрации у нас все неплохо.

- Схема 4-2-3-1 – будет главной для нас на ЧМ-2018, а если все будут здоровы, то именно таким составом, как сборная России вышла против турков, мы, скорее всего и начнем матч 14 июня с Саудовской Аравии.

- Пока Головин не устает и у него есть скорость – это самый опасный игрок сборной России.

- Прессинг – лучший конструктор атак сборной России. Против Саудовской Арвии и Египта он должен работать.

- Центральные защитники – главные враги сборной России. Отсюда мы будем получать, но это не новость в последние года четыре.

Всего этого вполне достаточно, чтобы обыгрывать Саудовскую Аравию, а если трибуны включаться по-настоящему, то и рассчитывать на хороший результат с Египтом. И главное понять, что за сборную России надо не только бояться, но и болеть.

КАК ЭТО БЫЛО

Россия - Турция 5 июня 2018: прямая онлайн-трансляция товарищеского матча

Сборная России по футболу во вторник, 5 июня, проведут последний товарищеский поединок перед финальным турниром чемпионата мира 2018 года (подробности)