"Россия дойдет минимум до полуфинала!": Главный тренер сборной Турции Мирча Луческу

5 Июнь 21:35 2018-06-05T21:36:25+03:00

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После матча Россия – Турция (1:1), главный тренер сборной Турции Мирча Луческу заявил, что доволен результатом. А заодно сделал грандиозный комплимент сборной России.

- Для сборной России это был волнительный матч, вы испытываете определенное давление перед чемпионатом мира. Сборная России допустила несколько ошибок в атаке, в том числе из-за этого давления. А потом мы уравновесили игру, и я доволен ничейным результатом.

- Вы поняли, что за команда – сборная России? Готова ли эта команда играть на домашнем чемпионате мира?

- Мы не позволил России играть в свою игру. Но это хорошая команда, я фанат сборной России! У меня есть там друзья – Смольников, Жирков… Они играли у меня. У сборной России есть хорошие игроки, они достойны играть минимум в полуфинале. Если сборная России победят в первых двух матчах на этой эмоциональной волне она может взлететь очень высоко. Вторая команда за которую я болею на этом ЧМ – сборная Бразилии, там играть восемь моих игроков.

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Генеральная репетиция сборной России к чемпионату мира прошла при аншлаге, но не завершилась триумфом. Ровно за 9 дней до ЧМ-2018 в контрольном матче с Турцией мы довольствовались ничьей – 1:1. Это лучше, чем предыдущие поражения. Но для спокойствия и уверенности хотелось побеждать (подробности)