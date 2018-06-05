Главный тренер сборной России Станислав Черчесов: «14 июня вы увидите идеальную команду»

5 Июнь 22:20 2018-06-05T22:19:47+03:00

Станислав Черчесов после ничьей с Турцией в последнем контрольном матче перед домашним ЧМ-2018 заявил, что команда сделала качественный шаг Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Наставник отечественных футболистов прокомментировал матч с Турцией и рассказал о подготовке к ЧМ

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Глава тренерского штаба российской национальной сборной Станислав Черчесов после ничьей с Турцией (1:1) в последнем контрольном матче перед домашним ЧМ-2018 заявил, что команда сделала качественный шаг по сравнению с прошлым матчем. И звал на помощь перуанского журналиста.

- Где мой перуанский друг? – обратился первым делом Черчесов к журналистам. «Перуанский друг» день назад на такой же пресс-конференции наговорил сборной России кучу приятных вещей. Не подвел он и на этот раз:

- Мы надеялись на победу, но ничья – это шаг к ней! – заявил перуанский друг. Кажется это самый сейчас преданный болельщик сборной России.

А потом слово взял Черчесов:

- Мы нацелились на победу, игру надо пересмотреть, но первое впечатление – результат по игре. По сравнению с матчем в Австрии мы сделали качественный скачок. Но есть и то, что роднит эти две игры. В заключительной стадии мы не могли вывести игрока на ударную позицию, хотя ситуация позволяла это сделать. повторяли

- Вы много что-то говорили Дзюбе и показывали ему на Смолова. Что вы ему говорили, и почему так и не выпустили?

- Когда мы готовимся к игре мы обсуждаем какие-то моменты, и я его подозвал и показал, почему мы эти моменты обсуждаем. Он сказал – да, я понял.

- А почему не выпустили?

- Это где-то прописано, что я должен был выпустить Дзюбу?

- Мы опять пропустили. Кто ошибся?

- Мы делали прессинг, вратарь выбил мяч и получился гол. На первый взгляд мяч был рядом с Кутеповым. Но мне надо посмотреть видео, чтобы сказать, ошибся ли кто-то в этом эпизоде. А то слово не воробей.

- Вы очень эмоционально себя вели, разводили руками, что-то говорили. Были чем-то недовольны?

- Наоборот был доволен. Жил моментом и переживал за футболистов, когда что-то не то получалось.

- Про сборную СССР при тренере Лобановском говорили, что эта команда играла в футбол 21-го века. Ваша команда играет в футбол 21-го века?

- Мы сегодня играли в такой футбол только в том моменте, когда гол Турции забили.

- В 2018-м сборная не одержала ни одной победы. Во что верить болельщикам? Можете успокоить их?

- Я не психолог успокаивать словами. А если говорить об игре, то мы сделали шаг вперед по сравнению с предыдущим матчем. Только своей игрой и эмоциями мы можем дать пищу своим болельщиков. Сегодня они нас поддерживали, мы это видели.

- Могли бы описать идеальную сборную Черчесова?

- Увидите 14 июня… Но что-то вас опять понесло не туда. Где мой перуанский друг?

Он был здесь:

- Давайте поддержим нашего тренера и нашу сборную! – выдвинул перуанец очередной спич. - Чтобы она забила на один гол больше Саудовской Аравии. За победу России!

Кажется, это был тост. И хорошо бы за сборную чокаясь.

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