Сенокос Киркорова, появление Земфиры и возвращение «На-На»: летние гастроли российских звезд

СЕГОДНЯ 01:05 2018-06-06T01:10:14+03:00

В прошлом году Филипп Киркоров с 5-летним сыном Мартином и 6-летней дочкой Аллой-Викторией прилетел в Крым, словно волшебник на голубом вертолете. В этом сезоне зрители ждут не менее эффектного появления. Фото: instagram.com/fkirkorov

«Комсомолка» выяснила, что приготовили наши артисты, чтобы развлечь отдыхающих на Черноморском побережье и себя не обидеть

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Первые гастрольные афиши уже начали выгорать на солнце в приморских городах и поселках. Вместе с курортниками к Черному морю потихоньку потянулись и отечественные деятели эстрады, без которых трудно представить летний вечер в Гагре или Ялте.

Пока промоутеры переживают, что отдыхающих могут переманить турецкие отели и наши звезды останутся без полных залов, список концертов, составленный до начала сентября, выглядит впечатляюще.

Новые впечатления - полные залы

Появление Филиппа Киркорова на Черноморском побережье - уже шоу. В прошлом году, например, он путешествовал по крымским городам на вертолете, да еще и с детьми, вызывая ажиотаж у отдыхающих. Эффектный выход - лучшая реклама для предстоящих концертов, которых у Филиппа Бедросовича запланировано больше, чем у остальных его коллег по цеху. Исходя из предварительного графика гастролей певец будет появляться на морях каждые две недели. И хоть везет он не новую программу, а уже обкатанное во многих российских городах шоу «Я», промоутеры предполагают, что Киркоров традиционно соберет полные залы. Чуть меньше концертов дадут в Сочи и Крыму другие мэтры эстрады - Григорий Лепс и Валерий Леонтьев. Оба певца везут на побережье проверенные хиты. А новые впечатления для отдыхающих приготовили Светлана Лобода и Сергей Лазарев. По мнению промоутеров, новая программа - главный двигатель курортника от пляжа в концертный зал. Любовь и преданность артисту в последнее время продаются хуже, чем желание услышать свежие песни.

КОММЕНТАРИЙ ПРОМОУТЕРА

- За исключением Филиппа Киркорова, к которому на курортах всегда есть интерес, наибольшее внимание зрителей вызывают те, кто презентует на побережье что-то новое, - делится мнением управляющий концертной компанией «Квелл/Киарт» Игорь Ковалев. - Поэтому я, например, уверен в успехе концертов Светланы Лободы, которая впервые проедет все побережье с большими сольниками. И прогнозирую полные залы у Сергея Лазарева, который представил весной новое шоу «N-tour» и теперь везет его на гастроли. Полагаю, что именно эти три артиста, а также Григорий Лепс продемонстрируют самые лучшие сборы.

Рок-н-ролл на отдыхе

Отдыхающим в этом году предлагают не только эстраду - большинство российских рокеров уже запланировали выступления на Черноморском побережье. Можно будет понастальгировать под любимые композиции «Наутилуса», возрожденного по случаю 35-летнего юбилея группы. Исполнят свои хиты «Би-2» и «Сплин».

Ожидаются и сюрпризы. Например, большой сольный тур по Крыму Владимира Кузьмина. Певец в последнее время не часто дает концерты, тем более сольные, но после того, как Эмин Агаларов записал с рокером его старый хит «Сибирские морозы» и частично помог ему вернуть былую популярность, Кузьмин проверит, получилось ли, на отдыхающих.

В августе в Сочи, вернее, на прилегающей к нему Красной Поляне, ожидается появление Земфиры, которая станет хедлайнером фестиваля LiveFest. Певица наконец прервала молчание и решила выступить на нескольких крупных летних фестах - в Тульской области на «Дикой мяте», в Калининграде, Минске, Казани и Санкт-Петербурге на Fifa Fan Festе, в Екатеринбурге на фестивале «Маяк» и в Москве на пикнике «Афиши».

А вот другой «модный» коллектив, «Ленинград», отметится концертом во Дворце спорта в Имеретинской долине. Промоутеры предрекают полный зал, ведь после расставания с Матильдой у молодых девушек повышен интерес к Сергею Шнурову. Там же во Дворце спорта даст большой сольник Баста.

КОММЕНТАРИЙ ПРОМОУТЕРА

- Очевидно, что аншлаг будет у «Би-2», которые, кстати, ежегодно представляют в Сочи зрителю что-то новое. Высокая явка зрителей намечается и у группировки «Ленинград». Отличный сбор у Басты - уже традиционное явление на его летних гастролях.

35-летняя Светлана Лобода, ставшая мамой в конце мая, прокатится по Черноморскому побережью с сольной программой.Фото: Борис КУДРЯВОВ

Блатнячок под шашлычок

Артисты жанра шансон, обычно радующие Черноморское побережье большим числом концертов, пока или не заявили обо всех возможных мероприятиях, или, что менее вероятно, решили не конкурировать с большой массой поп-концертов на побережье. Заявлены и, судя по числу проданных билетов, будут пользоваться спросом концерты Ирины Круг в начале августа и в сентябре. Стас Михайлов выступит пока только в родном для себя Сочи, хотя должен появиться и в Крыму, но даты его выступлений пока неизвестны.

В отличие от музыкальных концерты разного рода юмористов в последнее время не пользуются успехом. Тем не менее диапазон мастеров шутки, гастролирующих в Сочи и Крыму в этом году, обширен: от Евгения Петросяна, между прочим, с новой программой, и Сергея Дроботенко до проектов - «Импровизация», «Стенд АП» и «Уральские пельмени».

КОММЕНТАРИЙ ПРОМОУТЕРА

- Почитатели шансона, уверен, до отказа заполнят залы на сольниках Ирины Круг и Стаса Михайлова. Последний традиционно хорошо собирает Сочи, а Ирина Круг, гастролирующая с аншлагами по стране, практически впервые оказалась с концертами на Черном море, что, естественно, не может не вызвать интереса у аудитории.

Продюсер Бари Алибасов (в центре) решил, что его группа «На-На» засиделась на месте, и впервые за долгие годы отправит Михаила Игонина, Леонида Семидьянова, Вячеслава Жеребкина и Владимира Политова на летние гастроли.Фото: Борис КУДРЯВОВ

КСТАТИ

Любителей ностальгии ожидает неожиданный тур по городам Черноморского побережья группы «На-На». При этом концертов традиционных лидеров жанра - группы «Руки Вверх!» - мы в расписании не нашли. Не увидели и анонсов выступлений Ирины Аллегровой, которая посещала пусть и не все города, но в Сочи и Ялту ежегодно заезжала. Нет афиш Кристины Орбакайте, обычно активно гастролирующей на морях. Да и новых модных звезд: Элджея, Матранга, Монеточки, Скриптонита. Ольгу Бузову организаторы гастролей пока обошли стороной. Возможно появление этих артистов на совсем маленьких, клубных площадках, что вряд ли можно будет зачесть за «летний тур». Правда, промоутеры говорят, что список мероприятий еще будет дополняться, а значит, отдыхающим на российских курортах точно не дадут заскучать.

ЦЕНЫ НА БИЛЕТЫ

Дороже всех послушать «Сплин» и «Ленинград»

Конечно, цена на билет складывается не только от популярности артиста, важно, и на какой площадке он дает выступления - есть места изначально дорогие, есть попроще. Мы решили взять самые популярные площадки Сочи и сравнить, во сколько обойдется культпоход на любимую звезду.

Филипп Киркоров, концертный зал «Фестивальный» - 3000 - 10 000 руб.

Евгений Петросян, Зимний театр - 1500 - 2500 руб.

Ирина Круг, концертный зал «Фестивальный» - 800 - 3600 рублей

Группа «Сплин», Многофункциональная арена «Ледяной куб» - 1500 - 20 000 руб.

Баста, Ледовый дворец спорта «Айсберг» - 2000 - 10 000 руб.

Светлана Лобода, концертный зал «Фестивальный» - 800 - 6500 руб.

Григорий Лепс, концертный зал «Фестивальный» - 3000 - 6000 руб.

Группировка «Ленинград», Ледовый дворец спорта «Айсберг» - 1600 - 13 500 руб.

«Наутилус Помпилиус», концертный зал «Фестивальный» - 2000 - 7000 руб.

Сергей Лазарев, концертный зал «Фестивальный» - 1500 - 4500 руб.