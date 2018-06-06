Откуда берутся воспитатели-садисты

СЕГОДНЯ 01:08 2018-06-06T02:02:57+03:00

Воспитатели часто срываются на детях из-за усталости и замотанности. Но разве это оправдание? Фото: Алексей ФОКИН

Вместе с директором Института изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования Татьяной Волосовец в студии Радио «Комсомольская правда» мы разбирались, почему нет контроля над теми, кто приходит работать с малышами

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Предыстория

Дочь журналиста «КП» рассказала маме, что воспитательница в детсаду заклеивала ей рот скотчем (подробности). Когда мама попыталась разобраться, что же произошло, выяснилось: еще пять детей жаловались на садистские методы в этом садике. Но воспитатель и директор образовательного комплекса, вместо того чтобы извиниться, пошли в атаку. Написали на активную маму заявления в соцзащиту и прокуратуру. Усердно и по-хамски стали защищать честь мундира.

На эту публикацию пришли сотни откликов. Многие рассказывают о похожих случаях в детсадах. Выходит, туда опасно отдавать детей?

ПCИХИЧЕСКИ НЕЗДОРОВЫЕ ЛЕГКО ПОПАДАЮТ В ПРОФЕССИЮ

- Сейчас таких случаев единицы, - успокаивает Татьяна Волосовец. - У нас много отзывов от родителей, признающих: за последние 5 - 6 лет изменился стиль работы воспитателя. Но я бы хотела обратить внимание родителей: жуткие истории, как эта, с дочерью вашего журналиста, всплывают, когда дети жалуются. Но они жалуются не всегда.

- А потом всю жизнь мучаются страшными воспоминаниями…

- Психологи, работая со взрослыми, выясняют, что чаще всего психологическая травма происходит в детстве. Человек эту травму несет всю жизнь. За профнепригодность педагога, издевающегося над детьми, надо увольнять. А не спасать честь мундира.

- Ну да, а где найти на его место другого?

- В крупных городах зарплата воспитателя позволяет найти профессионала.

- При приеме на работу должна быть система, которая отсеивает воспитателей, способных на издевательства.

- Обязательно! Медицинское освидетельствование должно быть гораздо более серьезным, чем сейчас. Будущего педагога должен протестировать врач-психиатр. У нас есть такие специалисты. А вот системы недопущения к профдеятельности людей, у которых с психическим здоровьем беда, - нет.

«ВЫЯСНИТЬ, ЧТО ПРОИСХОДИТ В САДИКЕ, - НЕСЛОЖНО»

- Родителям выяснить, что происходит в саду, несложно. Если ребенок с радостью бежит туда - значит все хорошо. А если плачет, упирается - что-то не так.

- Психосоматику никто не отменял. Если у ребенка каждое утро болит живот или голова, это не случайно. Ребенок боится сказать, что не хочет идти в детсад.

- Как быть, если издеваться над детьми начинает опытный учитель, ветеран педагогики? Устал он от работы на износ, перегорел… Это никакой психиатр, тестируя выпускника педвуза, не выявит.

- Да, усталость вызывает агрессивное поведение. Воспитатель работает в замкнутом пространстве. Группа - 50 квадратных метров. Я знаю случаи, где в группе 49 детей. Дышать нечем. Не то чтобы развитием заниматься - нужно успевать контролировать, чтобы дети не покалечили друг друга. Плюс вовремя отчет сдать, план написать... А еще родители недовольны: невкусный обед, ребенок ничего не ел. На прогулке забыли надеть варежку. И вот воспитатель идет домой, а там тоже не все хорошо. Воспитатель испытывает колоссальные стрессы. И срывается…

Цифра

БЛАГОДАТНОЕ ВРЕМЯ - МЕЖДУ 3 И 7 ГОДАМИ

- В США прошло исследование о том, как уровни образования влияют на последующую успешность ребенка. Есть кривая Хэкмана, ее автор - нобелевский лауреат. Вывод: эффективность от дошкольного образования в 8 раз выше, чем от вузовского в расчете на один вложенный доллар.

- А что это за эффективность от образования?

- Занятия с детьми, прогулки на улице. В психологии есть понятие «возрастные периоды развития». Жизнь ребенка между кризисами в 3 и в 7 лет - самое благоприятное время для обучения. В это время ребенок максимально восприимчив ко всему новому. Все, что он взял от воспитателя, от родителей, будет иметь эффект в его взрослой жизни. Навыки целеустремленности, достижения цели, умение решать поставленную задачу, добросердечие закладываются именно в этом возрасте. Представьте, что ребенок в этом возрасте попадает в группу, где недобрый воспитатель, способный на дурной поступок…

Про самых маленьких

ПО 2 МЕТРА НА РЕБЕНКА

- Есть ли нормы, определяющие, сколько детей должно быть в группе?

- В СанПиНах - санитарных правилах и нормах - обозначено количество квадратных метров на одного ребенка. Если ему до 3 лет, этих квадратных метров должно быть 2,5, если старше - тогда 2. ­СанПиНы требуют пересмотра. Предыдущие имели такое понятие: предельная наполняемость группы не больше 20 человек. Чем младше дети, тем цифра меньше. Это грамотная норма. Зря ее изъяли.

- Видимо, нужно было обеспечивать детей местами в садиках?

- Проблема во многом решена. Построено 1,4 миллиона новых мест. Так что хорошо бы предельную наполняемость групп вернуть.

- И найти деньги на зарплату для новых воспитателей.

- По данным Высшей школы экономики, недофинансирование дошкольных организаций - 30%. Это не только зарплата воспитателей и нянечек, это покупка оборудования - игрового, развивающего, покупка средств гигиены.

- Детсадами обеспечиваются дети от 3 лет. А как быть семьям, у кого дети младше, а возможности маме сидеть с ними дома нет?

- Знаете, и детей старше 3 лет пока не всех обеспечили садами. Очереди, конечно, меньше, чем раньше. Но даже если 500 детей на большой город остались без места - это нехорошо. Строить новые садики дорого. Больше 200 млрд. рублей ушло на постройку и оснащение новых зданий. А нужно еще педагогов готовить. Я считаю, что решение проблемы - открытие семейных групп и детсадов, частных садов при других образовательных организациях.

- В частных обычно нареканий на воспитателей нет.

- Там более серьезный фильтр для отбора кадров. Вроде бы спрос на такие садики колоссальный. Бизнес должен был бы сказать: раз есть спрос, будем открывать. Но только самые отважные это делают. Получение для них образовательной лицензии - очень тяжелая история.

Как правило, частные сады говорят так: мы не образовательная организация, лицензии у нас нет. Занимаемся лишь присмотром и уходом.