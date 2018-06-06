Зачем прятать в США наши нефтяные миллиарды

СЕГОДНЯ 01:10 2018-06-05T23:20:36+03:00

Отвечаем на три наивных вопроса о том, сможет ли Вашингтон заморозить активы нашего государства на сумму почти в $100 млрд

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В конце мая американские газеты сообщили, что Белый дом подумывает ввести против российских компаний новые санкции - на сей раз якобы за «помощь Северной Корее». В Москве не особо комментируют возможность новых экономических ограничений со стороны Запада. Тем не менее у Штатов на руках есть козырь: они могут заблокировать средства Центробанка (ЦБ) РФ на счетах Федеральной резервной системы (ФРС) - почти на $100 млрд. Но зачем вообще Россия вкладывается в ценные бумаги государства, которое, по сути, ведет против нас «холодные» боевые действия? Об этом на страницах «КП» поспорили эксперты: проректор Российской экономической школы (РЭШ) Максим Буев, а также кандидат экономических наук, директор Института актуальной экономики Никита Исаев.

1. Для чего Центробанк держит средства на счетах ФРС?

Буев: - Если по-простому, у ЦБ на балансе имеется валюта. Она может быть использована для поддержания стабильности курса рубля или других задач. Но доллар, как и любые деньги, подвержен инфляции. Поэтому ЦБ, чтобы избежать потерь, инвестирует в ценные бумаги. По ним начисляется небольшой, но гарантированный доход. Причем все почему-то думают, будто мы вкладываемся только в ФРС, но это не так. Американские облигации - лишь 25% от наших внешних резервов. Остальные - европейские, японские, китайские и другие активы на сумму около $400 млрд.

Исаев: - Действительно, сейчас главная задача ЦБ - удержание инфляции на низком уровне. И данная цель достигнута, что, в общих чертах, хорошо. Но наш регулятор использует самые простые методы: грубо говоря, чем больше объем денежной массы в стране, тем выше инфляция. Вот Центробанк и «сушит» этот объем за счет увеличения международных резервов. Причем набор для инвестирования искусственно ограничен: либо золото, либо ценные бумаги США или ЕС. В экономику собственной страны никто не инвестирует. То, что из-за этого мы очень медленно развиваемся, - никого в Центробанке не волнует.

2. Почему нельзя эти миллиарды по-умному направить в нашу экономику?

Буев: - Разумеется, нужно строить новые заводы, больницы… Но все это задача не Банка России, а ее правительства. ЦБ - лишь финансовый регулятор. Представьте: если у вас, среднего человека, вдруг возникнут лишние деньги, то, скорее всего, вы просто поменяете их на доллары или евро. Либо вторую квартиру купите. Но вряд ли будете вкладывать в облигации российских компаний или как-то иначе поддерживать нашу экономику. То есть поступки власти во многом воспроизводят психологию общества.

Исаев: - Вложения в реальный сектор почти наверняка будут выгоднее, чем инвестиции ЦБ в долларовые активы с мизерной прибылью (а облигации стран еврозоны, кстати, и вовсе порой имеют отрицательную доходность).

3. А если завтра Штаты «деньги Кремля» на счетах ФРС решатся арестовать?

Буев: - Вообще-то активы Центробанка в американских долговых обязательствах - никак не «деньги Кремля». Хотя бы потому, что согласно закону ЦБ является независимой организацией. Да и геополитический вес России все-таки куда больше, чем у Ливии или Ирана, которых ранее США подвергали такой «карательной заморозке»… Но, допустим, это произойдет. Тогда Россия просто не сможет вести внешнюю торговлю в долларах. Однако наш основной внешнеэкономический партнер - отнюдь не США, а совсем другие страны: по импорту - Китай; по экспорту - Германия, Италия и другие члены ЕС. И тут Европа будет против, поскольку столь мощное антироссийское эмбарго моментально поставит ее под удар. Да и все другие игроки, хранящие средства в ФРС, поймут, что гарантий безопасности теперь нет ни у кого, а Америка из мирового полицейского превратилась в мирового диктатора.

Исаев: - Заморозить выплаты по облигациям, которые держит Россия, Штаты очень даже могут. В любом другом случае это считалось бы дефолтом, но Вашингтон все может обосновать - «создается угроза для мировой безопасности». И в таком случае никто не будет разбираться, чьи именно это деньги: «Кремля» или ЦБ. Если средства поступают в Россию, значит, канал надо перекрыть - вот логика авторов санкций. Такой подход поддержан многими странами, в том числе и в ЕС.

P.S. За последнее время вложения в ФРС Россия слегка сократила: со $102,2 млрд. на конец прошлого года до $96 млрд. на март нынешнего. А их пик пришелся на попытку «перезагрузки» российско-американских отношений при Бараке Обаме и составил $176,3 млрд. в октябре 2010 года.

Вложения Центробанка РФ в американские облигации

ЧТО В ИТОГЕ

- Так что же нам все-таки делать?

Исаев: - Средства, которые мы сейчас складируем в ФРС, должны быть вложены не просто в реальные проекты, а в отечественные проекты. Да, есть риск, что не все они будут удачными, но вместе с тем есть и шанс наконец-то выйти из кризиса. К тому же неразвитость отечественной экономики позволяет рассчитывать на хороший рост как минимум за счет низкой базы. Можно постоянно твердить, что у нас денег нет, и копить запасы на черный день (который неизбежен с такой политикой). А можно инвестировать средства в инфраструктурные проекты и развитие технологий. Тогда - как сейчас - при ужесточении санкций единственным ответом правительства станет повышение налоговой нагрузки на людей и бизнес.

Буев: - Когда одна страна выступает банкиром всего мира, выпуская доллар, такая система не идеальна. Но быстро и безболезненно перейти к новой нельзя. Ни одно правительство рисковать не захочет и резких шагов не сделает. Процесс растянется на десятилетия и будет эволюционным.