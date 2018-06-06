Юлия Меньшова: Для «ядерной аудитории» ностальгия актуальна

СЕГОДНЯ 01:13 2018-06-05T23:28:10+03:00

Программа «Сегодня вечером» с Юлией Меньшовой и Максимом Галкиным уже настолько привычна, что лишь старожилы помнят - всего полгода назад у руля этого шоу находился Андрей Малахов

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Мы поговорили с Юлией об успехах проекта и современном телевидении.

- Вы говорили, что, именно став телеведущей, избавились от ярлыка «дочь Меньшова и Алентовой». Родители признали ваш телевизионный успех сразу после того, как вы стали вести «Я сама»? Или пришлось подождать, пока вы не получили ТЭФИ как лучшая ведущая ток-шоу?

- Нет, моим родителям не требовались «знаки отличия», отлитые в бронзе, чтобы признать успех дела, которым я занималась. Как и зрителям. Успех у проекта был с первых выпусков. Долгое присутствие программы в эфире (7 лет!) его подтверждало.

- Тематика вашего сегодняшнего телепроекта «Сегодня вечером» близка вашей семье? Смотрят родители?

- Изредка. Иногда обсуждаем. Но не подробно. Каждый член нашей семьи настолько увлечен собственными достойными делами, что моя работа на телевидении не является приоритетной темой для разговоров внутри семьи.

- Интерес зрителей к программе «Сегодня вечером» объясняют ностальгией телезрителей по советским фильмам, эстраде, героям. Это сейчас беспроигрышная тема?

- Пожалуй, да. Надо признать, что телевизионная «ядерная аудитория» сегодня - это женщины от 50 лет и выше. Ностальгия по прошлому с возрастом свойственна нам всем, а женщинам особенно. Поэтому темы о временах, «когда деревья были большими», в абсолютном приоритете. Кроме того, нельзя не констатировать, что новейшие времена почти не вырастили персон, пользующихся столь безусловной народной любовью. И дело не в самих персонах как раз, а во временах. Почти не было «материала», в котором можно было по-настоящему запомниться зрителям. Будем надеяться, что сегодняшний кинематограф и эстрада наконец нащупают связь со зрителем и появится новая плеяда народных любимцев.

- Молодежь у телеэкрана сейчас сложно застать. Ваши дочь и сын смотрят телевизор?

- Нет, мои дети, как и все поколение от 30 и ниже, почти не смотрят ТВ. Единственный телеканал, который пытается взаимодействовать с этим поколением, это ТНТ. У них это неплохо получается. И моя дочь изредка смотрит там проект «ТАНЦЫ».

- А вы по телевизору что смотрите с удовольствием?

- Одна из последних радостей - сериал «Частица Вселенной», который прошел по Первому каналу. Абсолютно блестящая работа Алены Званцовой, режиссера и сценариста. И всех артистов, в нем снимавшихся. Сериал не взял высоких рейтингов, что меня очень расстроило. Я редко пеняю на зрительский вкус, но в данном случае - пеняю.

- Еще одна ваша работа, которая не осталась без повышенного внимания зрителей, - «Возвращение в Простоквашино». Было много критики. Вам понравилась новая история? Чем эта работа была интересна?

- Ну, это же детство (улыбается). Такая вот неожиданная возможность воссоединиться с ним, но на другом витке, в другой ипостаси. Этим интересно. Новые серии мне понравились. Мне кажется, что с большим уважением была сохранена и основная форма старого мультика, хоть и добавлено что-то новое. Но атмосферно новая серия абсолютно оттуда, из нашего детства. В этом мультике есть добро и не резкая такая, современная ирония, а нежная. Ностальгическая. Мне это очень симпатично. И я очень сожалею о недавних «шумных» претензиях со стороны Эдуарда Успенского - тем паче, что к актерам они не имеют ни малейшего отношения. Не говоря о том, что мы работаем за крайне небольшие гонорары и именно из соображений любви к нашему детству.

«Сегодня вечером». Суббота, 19.50, Первый.