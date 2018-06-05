2018-06-06T01:12:21+03:00
Спорт

Рейтинг самых богатых спортсменов мира по версии Forbes: боксер Мэйвезер лидирует с 285 миллионами долларов

Российские спортсмены не вошли в сотню лучших
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Флойд Мэйвезер заработал 285 миллионов долларов за 2017 год.Флойд Мэйвезер заработал 285 миллионов долларов за 2017 год.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Американский журнал Форбс опубликовал список из 100 богатейших спортсменов мира. И первую строчку в нем занял не Роналду или же Месси. Нет, футболистов оставил далеко позади 41-летний боксер Флойд Мэйвезер. За 2017 год он заработал 285 миллионов долларов.

Всего лишь 10 миллионов долларов Флойд заработал от рекламных контрактов. Остальное же - гонорар за бой против ирландца Конора Макгрегора. Сам же Конор в этом рейтинге, к слову, на четвертой позиции с 99 миллионами долларов.

Второе место в списке - у Лионеля Месси. Форвард сборной Аргентины и "Барселоны" заработал 111 миллионов долларов. 84 - это контракт и бонусы, а остальное - реклама. Извечный соперник аргентинца, португалец Криштиану Роналду - третий. Он за прошедший год получил 108 миллионов долларов, из них 61 миллион - контракт и все бонусы, а 47 - реклама. Пятым тоже идет представитель футбола. Бразилец Неймар за 2017 год заработал 90 миллионов долларов, из которых 73 - это зарплата со всеми бонусами, а еще 17 - это реклама.

В этот список не вошло ни одной женщины, в сотню не попал ни один спортсмен из России. Если же говорить о распределении по видам спорта, то самое большое представительство у баскетболистов - 40 человек из НБА попали в сотню богатейших атлетов мира.

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