Девушка на 5 миллионов долларов: 90-килограммовая модель Эшли Грэм погрела на солнышке свой целлюлит

СЕГОДНЯ 02:00 2018-06-06T02:23:36+03:00

Самая высокооплачиваемая манекенщица категории «plus-size» худеть не собирается – ведь это складочки и ямочки сделали ее такой богатой [фото]

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Пока одни ломают голову над тем, как избавиться от лишнего веса, самая высокооплачиваемая модель-пышка бережет каждый набранный ею килограмм. Ведь ее формы – главный источник ее дохода, и именно складочки и ямочки на теле сделали ее такой богатой. 30-летняя американка вошла в десятку самых богатых манекенщиц по версии Forbes, заработав в 2017 году 5,5 миллиона долларов. Секрет ее успеха – аппетитные 91-86-119 см при росте в 175 сантиметров. Эшли с гордостью демонстрирует свой целлюлит, будь то модная фотосессия для глянцевого журнала или просто выходной у бассейна. В минувшие выходные манекенщица расслабилась в Майами – папарацци сняли, как она загорает с друзьями.

В минувшие выходные манекенщица расслабилась в Майами – папарацци сняли, как она загорает с друзьями.Фото: EAST NEWS

Нарядившись в модный черный купальник, модель появилась у бассейна. Считается, что бикини с высоко вырезанными трусиками хорошо смотрятся только на идеально стройных девушках. Но Грэм полностью проигнорировала советы стилистов - ведь она давно живет и одевается по собственным законам.

Эшли весело болтала с приятелями и потягивала прохладительные напитки. Если она и заметила притаившихся в кустах папарацци, то и бровью не повела. А чего ей стесняться? Эшли ничуть не комплексует по поводу своих пышных ягодиц и полных ног. «Да, у меня есть целлюлит, - признается Грэм. - Ну и что?». Эшли носит 54-й размер и рекламирует одежду для фигуристых женщин. В прошлом году она стала участницей показа Victoria’s secret - пухленький «ангел» с крылышками вызвал овации: впервые в шоу, где традиционно по сцене порхают очень худенькие модели, участвовала девушки с пышными формами.

«Да, у меня есть целлюлит, - признается Грэм. - Ну и что?».Фото: EAST NEWS

Поклонники в Инстаграме признаются Эшли в любви и зовут ее замуж. И напрасно – сердце прекрасной толстушки давно занято. Еще в 2010 году она вышла замуж за видеооператора Джастина Эрвина, с которым познакомилась за год до свадьбы в церкви.

Хотя Эшли и уверяет во всех интервью, что обожает каждую складочку жира на своем теле и каждую целлюлитную ямочку, даже на нее иногда накатывают приступы неуверенности в себе.

Поклонники в Инстаграме признаются Эшли в любви и зовут ее замуж.Фото: EAST NEWS

- Бывают дни, когда я чувствую себя жирной, - рассказала манекенщица в недавнем интервью. – Я не уверена, что когда-нибудь наступит момент, когда каждая женщина в мире проснется и почувствует себя на миллион долларов. Но я очень хочу помочь женщинам поверить, что он обязательно наступит. Иногда это так легко – просто сказать себе, что ты прекрасна.