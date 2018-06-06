«Ни один британский дизайнер не хотел с ней работать»: стилист рассказал, как непросто пришлось Меган Маркл
Сегодня папарацци следят за каждым шагом новоиспеченной герцогини Сассекской, супруги принца Гарри. Для Меган Маркл дизайн подвенечного платья разрабатывала сама креативный директор Дома Givenchy Клэр Уэйт Келлер. Второй свадебный наряд — менее формальный, но такой же женственный и элегантный — создали дизайнеры Stella McCartney. И такое внимание со стороны самых известных дизайнеров моды для Меган Маркл особенно приятно, ведь она еще помнит времена, когда ее помощники не могли найти стилиста, который хотел бы работать с актрисой. Еще совсем недавно Меган приходилось уговаривать дизайнеров поработать с ней, о чем в своем инстаграме рассказала стилист Джульет Ангус.
До знакомства с принцем Гарри Меган жила в Канаде. Хотя Маркл снималась в популярном сериале «Форс-мажоры», британские дизайнеры отказались работать с ней, считая ее недостаточно известной.
Принц Гарри и Меган Маркл в свадебной карете.Фото: REUTERS
«Я помню, как пять лет назад безуспешно пыталась помочь своей подруге, стилисту Меган, найти британского дизайнера, который согласился бы с ней работать во время пресс-тура в Лондоне, — рассказывает Джульет. — Это была большая, просто огромная ошибка с их стороны!»
Надо отметить, что в похожей ситуации оказалась в свое время Мелания Трамп, когда во время предвыборной гонки именитые марки, среди которых Tom Ford и Marc Jacobs, заявили, что не будут работать с миссис Трамп. После победы Трампа на выборах Мелания стала общепризнанной иконой стиля, и большинство дизайнеров изменили свое мнение - теперь создать наряд для первой леди почтет за честь любой именитый бренд.