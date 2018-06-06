2018-06-06T17:08:49+03:00
Общество

«Ни один британский дизайнер не хотел с ней работать»: стилист рассказал, как непросто пришлось Меган Маркл

И все потому что супруга принца Гарри была не очень известной актрисой
Ольга АНТОНОВА
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Меган Маркл.Меган Маркл.Фото: REUTERS
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Сегодня папарацци следят за каждым шагом новоиспеченной герцогини Сассекской, супруги принца Гарри. Для Меган Маркл дизайн подвенечного платья разрабатывала сама креативный директор Дома Givenchy Клэр Уэйт Келлер. Второй свадебный наряд — менее формальный, но такой же женственный и элегантный — создали дизайнеры Stella McCartney. И такое внимание со стороны самых известных дизайнеров моды для Меган Маркл особенно приятно, ведь она еще помнит времена, когда ее помощники не могли найти стилиста, который хотел бы работать с актрисой. Еще совсем недавно Меган приходилось уговаривать дизайнеров поработать с ней, о чем в своем инстаграме рассказала стилист Джульет Ангус.

До знакомства с принцем Гарри Меган жила в Канаде. Хотя Маркл снималась в популярном сериале «Форс-мажоры», британские дизайнеры отказались работать с ней, считая ее недостаточно известной.

Принц Гарри и Меган Маркл в свадебной карете. Фото: REUTERS

Принц Гарри и Меган Маркл в свадебной карете.Фото: REUTERS

«Я помню, как пять лет назад безуспешно пыталась помочь своей подруге, стилисту Меган, найти британского дизайнера, который согласился бы с ней работать во время пресс-тура в Лондоне, — рассказывает Джульет. — Это была большая, просто огромная ошибка с их стороны!»

Надо отметить, что в похожей ситуации оказалась в свое время Мелания Трамп, когда во время предвыборной гонки именитые марки, среди которых Tom Ford и Marc Jacobs, заявили, что не будут работать с миссис Трамп. После победы Трампа на выборах Мелания стала общепризнанной иконой стиля, и большинство дизайнеров изменили свое мнение - теперь создать наряд для первой леди почтет за честь любой именитый бренд.

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