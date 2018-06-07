2018-06-07T00:59:36+03:00
Общество

В Тимирязевской академии открылась международная научная конференция молодых ученых, посвященная 150-летию Василия Горячкина

Ее участники обсудят последние тенденции агробизнеса, в том числе точное земледелие и цифровизацию сельского хозяйства
Ксения БОГДАНОВА
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В этом году конференция молодых ученых приурочена к 150-летию со дня рождения Василия Горячкина. Фото: timacad.ruВ этом году конференция молодых ученых приурочена к 150-летию со дня рождения Василия Горячкина. Фото: timacad.ru
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В РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева начала свою работу международная научная конференция молодых учёных и специалистов. В этом году она приурочена к 150-летию со дня рождения Василия Горячкина. Горячкин был одним из ученых, прославивших Тимирязевскую академию: агроинженер, исследователь и конструктор сельскохозяйственных машин, он в начале прошлого века совершил настоящую техническую революцию в аграрном секторе.

На конференцию съехались более 300 перспективных ученых и молодых специалистов со всех регионов России, а также из Китая, Казахстана и Беларуси. Участники обсудят новые тенденции в развитии АПК, в том числе вопросы точного земледелия и цифровизации сельского хозяйства.

Проректор по науке и инновационному развитию Тимирязевской академии Сергей Белопухов на открытии конференции рассказал о том, как Василий Горячкин в свое время изменил сельскохозяйственное машиностроение:

- В начале прошлого века в стране применяли морально устаревшую технику, которую использовали для обработки почвы, сбора урожая и переработки растениеводческой продукции, — рассказал проректор. — Василий Горячкин совершил аграрную «революцию» — модернизировал машинно-тракторный парк, что привело к многократному повышению эффективности растениеводства.

На конференцию съехались более 300 перспективных ученых и молодых специалистов. Фото: timacad.ru

На конференцию съехались более 300 перспективных ученых и молодых специалистов. Фото: timacad.ru

Доктор технических наук, академик РАН Михаил Ерохин напомнил, что Горячкин в стенах Тимирязевки работал бок о бок с другими знаменитыми учеными.

- Василий Горячкин при конструировании новых сельскохозяйственных машин применял потенциал других наук, активно консультировался с Климентом Тимирязевым и Василием Вильямсом и использовал их передовые наработки в своих исследованиях, - рассказал Михаил Ерохин.

Среди учеников Горячкина – немало тех, кто прославил отечественное сельское хозяйство. Например, Иван Василенко в 1937 году на выставке во Франции занял первое место за модель зерноуборочного комбайна. Еще один воспитанник Василия Прохоровича Николай Клёнин впервые в России разработал уборочные машины роторного типа. В настоящее время крупнейший производитель сельскохозяйственной техники в России «Ростсельмаш» выпускает модернизированные модели этого комбайна — «Дон-1500» и «Vector 410».

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