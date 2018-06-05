Великий физиолог и естествоиспытатель: В Москве отметили 175-летие Климента Тимирязева

5 Июнь 23:50 2018-06-06T00:03:38+03:00

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В Москве отметили 175-летие Климента Аркадьевича Тимирязева: студенты и преподаватели Тимирязевской академии, ученые, школьники и другие почитатели таланта великого физиолога устроили теплый и душевный праздник у самого известного памятника исследователю на Тверском бульваре. Холодная и дождливая погода не помешала участникам юбилейного мероприятия собраться в центре Москвы и вспомнить самые яркие моменты из жизни естествоиспытателя, подарившего миру немало открытий.

Праздник с главным аграрным вузом России разделили советник департамента культуры Правительства РФ Татьяна Петрова, начальник Управления земельной политики и развития растениеводства Минсельхоза Подмосковья Юрий Духанин и другие почетные гости.

Ректор Тимирязевской академии Галина Золина вместе с ветеранами, преподавателями и студентами возложила цветы к памятнику ученому на Тверском бульваре. Фото: timacad.ru

- Символом трудов исследователя были солнце, солнечный свет. А для земли важен еще и дождь, - подчеркнула ректор РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева Галина Золина, поблагодарив собравшихся за то, что они пришли на праздник тимирязевцев, не побоявшись непогоды.

Директор Музея квартиры К.А. Тимирязева Алексей Дручек вспомнил несколько любопытных фактов из биографии Климента Аркадьевича и пригласил всех побывать на экскурсии в доме ученого, расположенном в Романовом переулке. Здесь Тимирязев жил с 1899 по 1920 годы. В гости к нему заглядывали Лев Толстой, Исаак Левитан, Максим Горький, Иван Павлов. Коллекция музея насчитывает более 29 тысяч экспонатов — предметы интерьера, антикварную мебель, научную библиотеку и личные вещи.

Непогода не помешала почитателям таланта великого исследователя почтить его память. Фото: timacad.ru

Представитель Правительства РФ Татьяна Петрова напомнила, что ученый много сделал для образования женщин. Тимирязев преподавал на высших женских курсах, давая тем самым возможность девушкам, ограниченным до революции в правах, получить профессию и найти свое призвание. В 1870 году Климента Тимирязева пригласили в Петровскую академию (которая впоследствии будет с гордостью носить его имя) работать преподавателем на кафедру ботаники. Учёный занимался физиологией растений, открыл важнейшие составляющие сложного химического процесса – фотосинтеза и написал фундаментальный научный труд «Жизнь растения».

Тимирязевская академия с гордостью носит имя ученого. Фото: timacad.ru

Тимирязев встречался со многими знаменитыми учеными своего времени, включая Чарльза Дарвина. Климент Аркадьевич блестяще владел несколькими иностранными языками, а английский и немецкий знал как родной русский — его мать была англичанкой из эльзасского рода. Редкое для русского дворянства имя Климент Тимирязев получил в честь своего деда Клеменса фон Бодэ, жившего в Англии, в имении Локсли-Холл. Но этим неожиданные факты из биографии ученого не исчерпываются.

— Сегодня я узнал много нового и интересного об учёном, чьё имя носит главный аграрный вуз страны, — делится впечатлениями студент экономического факультета калужского филиала Александр Мельников. — Оказывается, род Тимирязевых берёт начало со времён Ивана Грозного. Многие его родственники участвовали в войнах: были не только выдающимися людьми, но и защитниками своей родины.