Карьеру Иннокентия Смоктуновского спасли несколько букв в фамилии

СЕГОДНЯ 01:13 2018-06-06T00:42:10+03:00

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Мы помним его роли: князь Мышкин, Гамлет, Юрий Деточкин... Но их могло бы не быть, если бы однажды Иннокентий Михайлович не решился изменить фамилию. Недавно в архиве Томской области были обнаружены уникальные документы о семье артиста. «Комсомолка» изучила раритеты вместе с нашедшим их журналистом и учредителем регионального историко-краеведческого общества «Мемориал» Виктором Ниловым.

Семья Смоктуновичей

Актер родом из деревни Татьяновка (ныне Томская область). Был вторым ребенком у Михаила Петровича Смоктуновича и Анны Акимовны Махневой. Всего детей было шестеро. Спасаясь от голода, семья подалась сначала в Томск, а после в Красноярск, где и осела. Отец пошел грузчиком в порт, мать устроилась подручной на бойню.

Но прокормить всех детей было сложно. Родителям пришлось отдать двоих сыновей - Кешу и Володю - тетке Наде, родной сестре Михаила. Она была медсестрой в больнице, своих детей у них с мужем завести не получилось. К племянникам относились как к родным. И мальчишки ее любили. А вот на родителей немного обижались: «Аркашку и девок не отдали, а нас почему?»

- Кеша (а его все звали именно так) учился в 14-й школе Красноярска с 5-го класса, - рассказывает Елена Воронцова, директор посвященного актеру музея, открытого при школе. - Как ни удивительно, свою первую роль - Ломова в спектакле Чехова «Предложение» - он провалил. Сорвал постановку. Из драмкружка его тогда попросили.

Кеша-скоморох

- Мы с Кешей учились в параллельных классах, - вспоминает 92-летняя Нонна Васильевна Коршунова. - Мы оба 1925 года, ровесники. В нашем классе мальчишки были смирные. А он отличался - такой шебутной, шустрый, у него даже прозвище было Кешка-скоморох. Куда-то вечно несся. Мы потом узнали: бегал в театр. В массовке играл, что ли... Много позже, когда узнала, кем он стал, испытала потрясение. Простой мальчишка с Покровки, их боялись, хулиганами считали, а тут - большой артист!

Отца актера, мельника Михаила, в деревне признали «эксплотатором». Фото: Предоставлено Виктором НИЛОВЫМ

«Давай, ты будешь Славянин?»

В старший класс школы Кеша не попал. Тетка отдала парня в школу фельдшеров, но тот заупрямился: «Не мое!» Перешел на курсы киномехаников.

А потом война, пехотное училище, где он провинился. С голодухи собирал украдкой оставшуюся в поле картошку, за что был разжалован в рядовые. Фронт, плен, лагеря, побег, партизаны, две медали «За отвагу»...

После войны вернулся в Красноярск. Сразу угодил в неблагонадежные: из-за плена ему запретили жить в 39 крупных городах Союза. Но поступил учиться в студию при драмтеатре, играл. Потом подался в Норильск.

Почему? Боялся, что однажды в его дверь постучат люди из органов. Время от времени списывался с товарищем, с которым был в плену. Друзья регулярно обменивались непонятными другим телеграммами: «Все хорошо». В какой-то момент весточки перестали приходить. И Смоктуновский решил: надо собирать вещи, не дожидаясь, пока его возьмут.

- По официальной версии, именно в Норильске, где актер работал во 2-м Заполярном драмтеатре, он и сменил фамилию, - поясняет исследователь Виктор Нилов. - Якобы директор Александр Дучман решил, что фамилия Смоктунович похожа на еврейскую. И предложил: «Давай поменяем! Будешь, например, Славянин!» Артист позже рассказывал: «Родную фамилию я не предал. Это все равно, что от себя отказался. Согласился только суффикс поменять».

Кулацкая родня

Но после изучения найденных документов оказалось, что сменил актер фамилию вовсе не в Норильске.

- Смотрите: в феврале 1945 года в документе о награждении медалью значится фамилия Смоктунович, - продолжает Виктор Нилов. - А в октябре 1945-го в штат красноярского драмтеатра артист принят уже как Смоктуновский.

То есть все случилось раньше - и директор ни при чем? Возможно, полагает краевед, актер по собственной инициативе подправил фамилию, чтобы скрыть свое происхождение:

- В архиве мы наткнулись на дело его дяди Григория Петровича, брата отца. Там 60 листов. Из документа понятно, что отец и брат будущего актера с 1915 года держали свою мельницу. А мельник (по инструкции властей) считался эксплуататором, самой подходящей фигурой для раскулачивания. Там в деле и доносы есть. В итоге Михаилу (отцу будущего артиста) дали год заключения и три года выселки «за продажу зерна по завышенной цене и сокрытие излишков хлеба». А Григория расстреляли в 1937 году.

Печальна судьба и деда по линии матери, Акима Степановича Махнева, - о нем актер почти никогда не упоминал. Местные жители рассказывали: «Он был купцом, держал в деревне лавку. В 30-е годы его репрессировали».

- Оказалось все серьезнее. В базе данных «Мемориала» указано: «Профессия - бондарь. Участник контрреволюционной повстанческой организации», осужден на 10 лет лагерей. Я делал запрос в ФСБ, оттуда пришла бумага: не участник, а «вдохновитель и организатор», - рассказывает Виктор Нилов. - Якобы агитировал против заготовок хлеба и леса, готовил покушения на активистов.

Дед получил 10 лет, через два года умер в лагере на Дальнем Востоке. Реабилитировали его только летом 1989 года. Понятно, что никаким контрреволюционером он не был.

- Если бы обо всем стало известно, куда бы Смоутуновского пустили в советское время? - рассуждает Виктор Нилов. - Разве что разрешили бы играть в провинциальном театре... Поэтому он и молчал, родственники тоже. Говорят, боялись ему навредить.

Таким вернулся с войны сержант Смоктунович.

Были Королями

В 60-е годы, после того, как имя актера прогремело на весь Союз, в родной деревне Татьяновке стали искать его близких. Но там, как выяснилось, о семье забыли.

Никому и в голову не пришло, что тот самый Смоктуновский - из репрессированных Смоктуновичей.

- Паспортов тогда у крестьян не было, местные помнили только своеобразные семейные прозвища, - добавляет наш эксперт. - А прозвище у семьи Смоктуновичей было Короли. Почему? Чувствовалась в них какая-то порода...

Кстати, по словам близких артиста, Иннокентий Михайлович каялся перед родными: «Простите, что сменил фамилию. Так было тогда нужно».