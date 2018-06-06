У кого в России быстрее всего растут зарплаты

СЕГОДНЯ 01:21 2018-06-06T02:19:38+03:00

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Росстат назвал самые высокооплачиваемые и низкооплачиваемые отрасли в России. Список изумления не вызывает: он не меняется годами. По традиции самые большие зарплаты - в производстве нефти и газа. За год (конец марта 2018 г. к концу марта 2017 г.) средние доходы в отрасли увеличились на 20% (см. таблицу). На втором месте - производство табака, замыкает тройку производство нефтяного кокса и нефтепродуктов.

Меньше всего платят тем, кто занят в производстве одежды, изделий из кожи, мебели. А также, несмотря на все разговоры об импортозамещении, - в сельском хозяйстве. Но даже в этих отраслях зарплата хоть на 200 - 500 руб­лей, но выросла.

Эксперты считают: рост зарплат, который отмечает статистика, не всегда говорит о том, что люди реально стали богаче.

- В прошлом году многие компании выплатили сотрудникам годовые премии в полном объеме. А в позапрошлом большинство решили их придержать, - объясняет Светлана Бирюкова, ведущий научный сотрудник Института социальной политики ВШЭ. - Вот и получается рост зарплат. Хотя и его еще нужно скорректировать с учетом инфляции (2,5% за год).

То есть сейчас у многих зарплаты поднялись за счет «низкой базы»: годом раньше работодатели какие-то поощрительные выплаты зажали, а теперь к ним вернулись опять.

Но не у всех так. Действительно выросли зарплаты у бюджетников. Регионы в последний момент бросились выполнять майские указы президента от 2012 года. В них говорилось о движении к планомерному повышению заработных плат работникам бюджетных организаций (время «Ч» было назначено - 2018 год). В результате оклады в больницах и поликлиниках за последний год подскочили на 30%, в библиотеках, музеях и архивах - на 26%, а в сфере образования - на 15%.

Реальные доходы населения (то, что остается у нас с вами в кошельках после всех обязательных расходов) сейчас тоже растут. По данным Росстата, с апреля 2017 по апрель 2018-го они увеличились на 5,7%. Хотя это и средняя температура по больнице, такой результат можно считать настоящим прорывом. На протяжении последних трех кризисных лет реальные доходы неуклонно падали даже при росте зарплат.