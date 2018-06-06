Воздушный бой: Орлан схлестнулся с лисой из-за кролика

СЕГОДНЯ 01:56 2018-06-06T02:21:27+03:00

Изменить размер текста: A A

Уникальную схватку белоголового орлана и молодой лисы засняли американские натуралисты Кевин Эби и Захария Хартье в Национальном парке на острове Сан-Хуан.

Рыжая плутовка возвращалась с охоты с приличным трофеем - упитанным кроликом. Но тут орлан налетел на нее как ураган, вцепился в добычу и пошел на взлет. Однако отважная лисица не разжала челюсти, да еще и начала лапами отбиваться от наглеца. Воздушный бой оказался коротким. Орлан поднялся на три метра, но тут понял, что не вынесет двоих. Когти разжались, лиса полетела вниз. Жестко, но удачно приземлилась и помчалась по своих делам. Кролика она из зубов так и не выпустила. Потому что это ее добыча!

...но лиса не захотела ее выпускать из пасти... Фото: Kevin Ebi/LivingWilderness.com

...в итоге орлан разжал когти и лиса, упав на землю, сбежала с кроликом. Фото: Kevin Ebi/LivingWilderness.com

Мохнатый шмель - на душистый хмель...

Наши читатели продолжают участвовать в литературно-фотографическом конкурсе имени легендарного журналиста «Комсомолки» Василия Михайловича Пескова. Сегодня представляем фототрофей, присланный Аллой Рубцовой из Перми:

Фото: Алла Рубцова

«Вокруг много интересного и необычного. Для того чтобы найти все это, необязательно далеко ехать. Красота разлита вокруг нас, только нужно ее замечать и чувствовать.

На снимке бабочка павлиний глаз пьет сладкий нектар по соседству со шмелем, нисколько не смущаясь его присутствием. Конечно, она же королева! Шмель, правда, был недоволен: он первым прилетел на этот цветок! Но смирился - все же дамам надо уступать.

Я долго наблюдала за ними. Сначала шмель отбивался лапами от крыльев бабочки, которые ему мешали, но потом каждый занял свою половину цветка - и наступила гармония».

Дорогие друзья! Если у вас тоже есть хорошее фото дикой природы, да еще с замечательным рассказом - присылайте их c пометкой «Фотоохотники» на адрес sazonov@kp.ru.

Книжная коллекция Василия Михайловича Пескова

«КП» выпустила полное собрание сочинений В. М. Пескова. Трогательные очерки и уникальные авторские фотографии собраны в великолепно изданные альбомы, приобрести которые можно в фирменных магазинах «Комсомолки» или заказать в интернет-магазине shop.kp.ru.

Адреса фирменных магазинов:

ст. м. «Динамо», Старый Петровско-Разумовский проезд, 1/23, стр. 1; ст. м. «Комсомольская», Комсомольская пл., д. 2, Казанский вокзал, 1-й подъезд.