2018-06-06T02:21:27+03:00
Дом. Семья

Воздушный бой: Орлан схлестнулся с лисой из-за кролика

Наши читатели продолжают участвовать в литературно-фотографическом конкурсе имени легендарного журналиста «Комсомолки» Василия Михайловича Пескова
Евгений САЗОНОВ
Поделиться:
Комментарии: comments2
Орлан камнем упал с неба и вцепился в добычу... Фото: Kevin Ebi/LivingWilderness.comОрлан камнем упал с неба и вцепился в добычу... Фото: Kevin Ebi/LivingWilderness.com
Изменить размер текста:

Уникальную схватку белоголового орлана и молодой лисы засняли американские натуралисты Кевин Эби и Захария Хартье в Национальном парке на острове Сан-Хуан.

Рыжая плутовка возвращалась с охоты с приличным трофеем - упитанным кроликом. Но тут орлан налетел на нее как ураган, вцепился в добычу и пошел на взлет. Однако отважная лисица не разжала челюсти, да еще и начала лапами отбиваться от наглеца. Воздушный бой оказался коротким. Орлан поднялся на три метра, но тут понял, что не вынесет двоих. Когти разжались, лиса полетела вниз. Жестко, но удачно приземлилась и помчалась по своих делам. Кролика она из зубов так и не выпустила. Потому что это ее добыча!

...но лиса не захотела ее выпускать из пасти... Фото: Kevin Ebi/LivingWilderness.com

...но лиса не захотела ее выпускать из пасти... Фото: Kevin Ebi/LivingWilderness.com

...в итоге орлан разжал когти и лиса, упав на землю, сбежала с кроликом. Фото: Kevin Ebi/LivingWilderness.com

...в итоге орлан разжал когти и лиса, упав на землю, сбежала с кроликом. Фото: Kevin Ebi/LivingWilderness.com

Мохнатый шмель - на душистый хмель...

Наши читатели продолжают участвовать в литературно-фотографическом конкурсе имени легендарного журналиста «Комсомолки» Василия Михайловича Пескова. Сегодня представляем фототрофей, присланный Аллой Рубцовой из Перми:

Фото: Алла Рубцова

Фото: Алла Рубцова

«Вокруг много интересного и необычного. Для того чтобы найти все это, необязательно далеко ехать. Красота разлита вокруг нас, только нужно ее замечать и чувствовать.

На снимке бабочка павлиний глаз пьет сладкий нектар по соседству со шмелем, нисколько не смущаясь его присутствием. Конечно, она же королева! Шмель, правда, был недоволен: он первым прилетел на этот цветок! Но смирился - все же дамам надо уступать.

Я долго наблюдала за ними. Сначала шмель отбивался лапами от крыльев бабочки, которые ему мешали, но потом каждый занял свою половину цветка - и наступила гармония».

Дорогие друзья! Если у вас тоже есть хорошее фото дикой природы, да еще с замечательным рассказом - присылайте их c пометкой «Фотоохотники» на адрес sazonov@kp.ru.

Книжная коллекция Василия Михайловича Пескова

«КП» выпустила полное собрание сочинений В. М. Пескова. Трогательные очерки и уникальные авторские фотографии собраны в великолепно изданные альбомы, приобрести которые можно в фирменных магазинах «Комсомолки» или заказать в интернет-магазине shop.kp.ru.

Адреса фирменных магазинов:

ст. м. «Динамо», Старый Петровско-Разумовский проезд, 1/23, стр. 1; ст. м. «Комсомольская», Комсомольская пл., д. 2, Казанский вокзал, 1-й подъезд.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Новости 24
Путин о странах, которые ввели санкции против России: Те, кто пошли на поводу у США, сами начинают страдать
Новак: О помощи «Газпрому» можно будет говорить только после оценки юристов
Погода в Москве на 6 июня 2018 года: в столице похолодает до +12 градусов
В Мексике подсчитали убыток США от ответных пошлин – около $3 млрд
Госдеп США встревожен желанием Асада съездить в КНДР и встретиться с Ким Чен Ыном
Помощницу Трампа после слов об умирающем Маккейне все же уволили
Курц после переговоров с Путиным заявил, что Австрия поддержит санкции ЕС против России
Помощник госсекретаря США: Россия и Китай хотят «сломать» Запад
К концу года все магазины «Евросети» будут работать под брендом «Связной»
СБУ открыла уголовное производство об утечке «списка жертв» по делу Бабченко в СМИ
Путин рассказал, кем бы он мог работать, если бы не пошел в политику