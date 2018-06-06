2018-06-06T17:08:49+03:00
Общество

Село Крапивна и город Чекалин Тульской области победили на конкурсе малых и исторических городов России

Сразу два населенных пункта региона получили грант на благоустройство и войдут в федеральный туристический маршрут к 500-летию возведения Тульского кремля
Ирина СУХАНОВА
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Село Крапивна и город Чекалин Тульской области вошли в число победителей Всероссийского конкурса малых и исторических городов. На конкурсе, проводившемся с 7 марта по поручению президента РФ Владимира Путина, рассматривались проекты благоустройства малых и исторических поселений. К участию в нем допускались города и села с населением до 100 тысяч человек. Общий призовой фонд составил 5 млрд. рублей.

Конкуренция была жесткой — на конкурс пришло 455 заявок из 82 регионов России. Из них были выбраны 80 победителей, в число которых вошли сразу два красивейших исторических места Тульской области. Село Крапивна Щекинского района, представившее проект «Парк Уездного периода», победил в номинации «Исторические поселения». Город Чекалин Суворовского района с проектом «Чекалин - маленький центр большого отдыха» стал лучшим в номинации «Малые города с численностью населения до 10 тысяч человек».

Оба победителя получат гранты на благоустройство из федерального бюджета: Крапивна — около 50 млн. рублей, Чекалин - до 30 млн рублей.

- Это комплексные проекты благоустройства. Их цели – создание комфортных общественных пространств для жителей и развитие туристического потенциала, - рассказала «КП» министр строительства и ЖКХ Тульской области Элеонора Шевченко.

По словам министра, работа над заявками на участие в конкурсе началась еще в январе: в нее активно включились жители Тульской области. Горожане стали главными инициаторами проектов благоустройства и участвовали в их разработке на всех этапах. Всего от Тульской области на Всероссийский конкурс исторических и малых городов было отправлено четыре заявки — претендентов выбрала межведомственная комиссия под председательством губернатора Алексея Дюмина. На победу претендовали города Венев, Богородицк и Чекалин, а так же село Крапивна.

Работы предстоит немало: за полтора года Крапивна и Чекалин преобразятся и станут одними из главных туристических маршрутов Тульской области. В Чекалине будет проведена реконструкция крепостной стены крепости Лихвин на Соборной горе с установкой смотровых башен. В историческом центре появятся ремесленные мастерские, сувенирные лавки и другие объекты для отдыха горожан и туристов. Будет построен лестничный переход, соединяющий Соборную гору с набережной Оки. По словам главы администрации Суворовского района Геннадия Сорокина, набережная будет благоустроена за счет средств района.

В Крапивне появится новый пешеходный маршрут: гуляя по нему, можно будет осмотреть все главные достопримечательности села, в том числе два памятника федерального значения. Территорию исторического центра благоустроят и обновят, превратив Крапивну, почти полностью сохранившую исторический облик середины XIX века, в «Парк уездного периода». Старую булыжную мостовую отреставрируют, обновят освещение, установят скамейки, проложат пешеходные дорожки. Через реку Плаву протянутся два пешеходных моста, а в ландшафтном парке появятся смотровые площадки.

- Мы увидим благоустроенные улицы и туристический маршрут, потому что для туристов прежде всего важна инфраструктура, кафе, придорожный сервис, парковки, - рассказал заместитель главы администрации Щекинского района Владимир Калинкин. - А жители после реализации проекта получат благоустроенное общественное пространство.

Планируется, что все работы в Чекалине и Крапивне будут завершены до конца 2019 года. Оба населенных пункта войдут в новый федеральный туристический маршрут «Большая засечная черта», создающийся в рамках празднования 500-летия возведения Тульского кремля.

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