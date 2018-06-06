2018-06-06T15:58:36+03:00
Политика

В Днепропетровке сделали «Добробота»: робота-побирушку, который любит купюры и приколы

Двухметровый истукан из 800 деталей имеет две функции
Игорь ЯКУНИН
Поделиться:
Комментарии: comments4
"Добробот" на улицах Днепропетровска."Добробот" на улицах Днепропетровска.Фото: YouTube
Изменить размер текста:

120 лет назад по рельсам этого города на Днепре зазвенел трамвай — это стало третьим звоночком бурного транспортного прогресса в Российской империи. 108 лет назад Екатеринославская выставка показала, как южные губернии евроазиатской державы могут давать замечательные образцы современного промышленного производства.

В Советском Союзе Днепропетровск стал центром военной и космической промышленности и потому — закрытым городом, вплоть до 90-х годов 20 века.

Украинская независимость наложила своеобразный отпечаток на жизнь бывшего наукограда. В городе-миллионнике, где десятилетиями делали ракеты, после месяца напряженной работы выпустили «Добробота». Двухметровый истукан, в котором, как гордо заявляют его создатели, более 800 деталей, имеет две функции, которые в незалежной жизненно важны. Первая — он принимает купюры «на благотворительность», брезгливо отсеивая фальшивки. Вторая — отпускает остроумные реплики — в ответ на каждую подачку.

Непонятно одно: зачем надо было тратить время, силы и металл на создание робота-побирушки, если чуть выше по течению Днепра есть готовые, живые экземпляры, способные на то же самое, и даже на большее. Ну возможно, их остроумие при принятии пожертвований Запада более ограничено, а так-то...

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Новости 24
Западные СМИ назвали вооруженный «Кинжалом» МиГ-31 «убийственным» самолетом
СМИ: Трамп в беседе с Трюдо обвинил Канаду в поджоге Белого дома
Трамп на саммите G7 в Канаде собирается поговорить с Трюдо и Макроном
В Одессе избили американского певца Билла Уоррена
В новом испанском правительства Санчеса большинство постов заняли женщины
Трамп: NAFTA и ВТО – это «бедствие» для Америки
Источник сообщил, что Козак и нефтяники согласовали параметры налогового маневра
В ЦИК назвали доклад БДИПЧ о выборах президента России не во всем объективным
Вице-спикер Рады сообщила, что Киев передал Москве список осужденных россиян для обмена
Киевский горсовет пригрозил отключить коммуникации "Нафтогазу"
Центробанк не исключает сохранения санкций в отношении России до 2022 года
Депутат сообщила, что Минэкономразвития готовит «блок непопулярных решений»
«Даже не мечтайте»: Поклонская прокомментировала идею Ефремова отдать Украине Крымский мост
«Идти в клуб друзей Америки не имеет смысла»: Пушков прокомментировал заявление Меркель о возвращении РФ в G8
В Москве огонь с кровли Дома педагогической книги перекинулся на крышу соседнего дома
Совбез ООН принял заявление по Украине
В Болгарии арестовали россиянина по запросу РФ
После проверок пожарной безопасности в России закрыли около 400 торговых центров
В центре Лондона произошел пожар на крыше гостиницы
Сердюкова приняли в состав бюро Союза машиностроителей России
СМИ сообщили, что США косвенно признали неисправности у истребителей пятого поколения F-35
Министры Франции, Германии, Британии и ЕС предупредили США, что санкции помешают сохранить ядерную сделку с Ираном