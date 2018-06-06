Мой мужчина не хочет секса!

6 Июнь 16:40 2018-06-06T17:12:01+03:00

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Весь мир с завистью и восхищением смотрит на красавиц - тех самых, модельных. А ведь им порой приходится решать такие житейские задачки, какие «серым мышам» и не снились.

«Здравствуйте, мне 20 лет, живем год вместе с парнем, у меня модельная внешность, сильная худоба, которая ему, как он говорит, нравится, красивое лицо и ухоженный вид, занимаюсь спортом и косметическим уходом. Но при всем этом, у нас никогда не было страстного секса, все происходит ожидаемо и спокойно, со временем близости у нас практически не стало. Он находят всяческие причины для отклонения... Но когда парни не скрывают желания хотя бы познакомиться со мной, мой молодой человек возбуждается. Вообще я каждые 10-60 минут замечаю, что он возбуждён, но не понимаю почему он не предпринимает каких-то действий, он же явно этого хочет!

Познакомились мы в тренажёрном зале. Он работает, зарабатывает, есть друзья и товарищи, с которыми хорошие отношения, не замкнутый, общительный человек. Девушки у него были и до меня, но в сексуальном плане я первая. Их отношения дольше, чем на пару месяцев, не затягивались, он чувствовал что-то не то, или он не нравился девушке.

Сейчас ему не нравится никто, кроме меня. На других девушек чаще я реагирую активней, чем он. Бывает, могу сказать «ой, фигурка хорошая», он может отрицать. Или «красивая такая», он: «мне не нравится». Ему о-очень редко кто-то симпатичен, хотя максимально уважителен к женщинам.

Его мама - прекрасный человек, но в семье явно заметен матриархат. Он старается ей угодить, если это не переходит рамки его комфорта. Есть старший брат, с ним отношения не всегда душа в душу, но если нужна помощь - всегда сделает все возможное. Папа - очень замкнутый человек, предпочитает молчать и заниматься своими делами в одиночестве.

Вот такая история.

Какое ваше мнение?

Полина».

Почему представители сильной половины иногда боятся интимных отношений?Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

«Близости не стало» - крутовато для молодого тестостеронового парня, у которого, к тому же, первая любовь.

Я прям совсем задумалась.

Вспомнилось из «Книги Екклезиаста»: «И нашел я, что горше смерти – женщина, потому что она – сеть, и сердце ее – силки, руки ее оковы...».

Но тогда зачем жить с девушкой? Тогда иди - философствуй в пустыне. Или перекинься на недевушек (типун мне на язык!).

Я обратила внимание на семью. «Похоже, там гиперопекающая мама», - написала я Полине. Родительница любящая, тёплая, но парень с детства живет в условиях легкого давления: «сынок, покушай, сынок, надень шапку, сынок, не сиди на сквозняке». Его постоянно чуть-чуть теребят и дергают.

Такие парни вырастают, воспринимая любовь как наезд на свои личные границы. Раскрыться, признаться в чувствах для него - значит, слиться, лишиться своего пространства. Поэтому с девочками долго не клеилось.

С Полиной ему повезло, но возникли трудности, и он полез в «панцырь», пуская дело на самотёк - очень мужская стратегия.

Кстати, возможно, и у автора «Книги Екклезиаста» что-то похожее. Авторитетные люди говорят, проповедник Екклезиаст - не кто иной, как царь Соломон, сын гиперопекающей еврейской мамы Вирсавии, человек хоть и влиятельный, но не самый счастливый в личной жизни, как известно.

Путём взаимной переписки мы с Полиной выработали трепетную речь её возлюбленному: «Любимый, помоги мне получше тебя понять. Мне хочется стать к тебе ближе, потому что я испытываю самые теплые чувства, как ни с кем раньше не было. Но любить для меня - не значит, что я хочу лазить в твой телефон, планшет и сидеть в обнимку 24 часа в сутки».

Когда я уже дописывала эту колонку, Поля прислала сообщение: «Он неожиданно пошёл сегодня на контакт и откровенно рассказал причину, которую не мог сказать раньше из-за того, что «мужики об этом не должны беспокоиться». У него прекрасное тело, но дикая аллергия, из-за которой на теле много маленьких шрамов и ранок. И, как он сказал, глядя на моё ухоженное тело, не мог нормально раздеваться, зная об этих недостатках».

Ну что сказать? Во-первых, пускай ваш парень, Поля, сходит к дерматологу. В наш век даже ВИЧ лечат, не то что аллергию.

Во-вторых, да, красивым, ярким женщинам нужно учиться говорить слова любви - с тех пор, как они увидели в зеркале свою красоту и великолепное тело. Мы привыкли, что мужчина суетится и психует вокруг нас, обалденных. Но он-то сам тоже не барахло. И взаимности ему хочется, и женского тёплого «надень шапку, не стой на сквозняке...». Не каждую секунду, но время от времени - точно.

У вас, дорогие читатели, наверняка есть чего добавить к сказанному. С удовольствием жду откликов здесь на форуме и по адресу dariaz@kp.ru.

И, конечно, буду рада просто пообщаться, почитать истории. Джентльмены, вы тоже, пожалуйста, активизируйтесь. А то всё-то женщины у нас над отношениями работают, как пчёлки.

Если опубликую – изменю имя, возраст, место действия, как всегда.