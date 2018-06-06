Граждане высоко оценили деятельность Росреестра

6 Июнь 17:30 2018-06-06T17:34:28+03:00

Изменить размер текста: A A

Как сообщает Лента. ру Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил данные исследования отношения россиян к работе Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр). В соответствии с ними, уровень удовлетворенности качеством оказываемых Росреестром услуг оказался высок, как среди населения в целом - 60 процентов полагают, что служба работает хорошо, так и среди пользователей услуг ведомства - 74 процентов опрошенных фактически удовлетворены работой Росреестра. Согласно исследованию, удовлетворенность граждан работой службы очень высока по всем регионам РФ.

В исследовании также отмечается - 76 процентов опрошенных считают, что организация действует в интересах всего общества или большинства граждан. При этом обращалась в Росреестр за получением тех или иных услуг почти половина опрошенных - 49 процентов респондентов. Обращения, как правило, были связаны с оформлением прав на недвижимость и получением выписки из ЕГРН.

«Росреестр - одно из тех учреждений, по которому население судит о работе государственного аппарата в целом. Если сравнить полученные им оценки с оценками других министерств и ведомств, то мы обнаружим, что они заметно выше среднего», — прокомментировал результаты опроса руководитель Центра социально-экономических исследований НИСоцУ Академии при президенте РФ Олег Чернозуб. «Одновременно оценки тех, кто на практике сталкивался с работой Росреестра, выше оценок тех, кто судит о нём с чужих слов. Возможно, ведомству стоит задуматься о популяризации своей деятельности. Учитывая, что результаты его работы оцениваются гражданами весьма высоко, это было бы полезно и исходя из общегосударственных интересов», — сказал он.

«Сейчас многие госорганы говорят о снижении административных барьеров и переходе на новые технологии оказания услуг. Однако оценить результаты этой работы общество может не всегда. У Росреестра ситуация предельно прозрачная. Каждый гражданин хотя бы раз в жизни оформляет недвижимость. У него есть родственники, знакомые, друзья», - рассказал в свою очередь директор Института актуальной экономики, политолог Никита Исаев. Если 15 лет назад приходилось дежурить у Регпалаты с 6 утра или платить взятку, чтобы подать документы без очереди, то об этом знали все. Сегодня достаточно зайти в МФЦ. Очередей там практически нет. Право собственности регистрируется за неделю, а не за месяц, как раньше. Продвинутые пользователи могут обойтись даже без МФЦ, а делать все онлайн - через личный кабинет. Сегодня, когда государство встало на рельсы цифровизации, именно в развитии электронных сервисов - будущее госуслуг», - подчеркнул он.