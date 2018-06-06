Заключить брак в «красивые» даты будет проще

6 Июнь 17:30 2018-06-06T18:05:21+03:00

В эту среду правительство рассматривало законопроект, который позволит выбирать дату и время регистрации брака в ЗАГСах. Фото: Александр Астафьев/ТАСС

Заявления в ЗАГС разрешат подавать за год до торжества

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С назначением нового состава правительства заседания кабмина стали заметно веселее. Да и сам премьер Дмитрий Медведев явно пребывает в хорошем настроении. В эту среду правительство рассматривало законопроект, который позволит выбирать дату и время регистрации брака в ЗАГСах. Вот, казалось бы, пустячок, а народу приятно!

- Сейчас брак регистрируется - кто забыл из присутствующих - ровно через месяц после подачи заявления либо через полгода, если это делается через портал государственных услуг. Это далеко не всегда удобно для будущих молодоженов, - заметил Медведев.

Участники заседания рассмеялись. То ли оттого, что и впрямь забыли, то ли от того - что такое разве забудешь?!

Как рассказал Медведев, после вступления изменений в силу будущие молодожены смогут подавать заявление за год до даты планируемого торжества, самостоятельно определив день. Сделать это можно будет лично, придя в ЗАГС, или дистанционно, через портал госуслуг.

- Это нововведение сделает более честной запись на «красивые» и знаменательные даты, к чему стремятся многие пары, - заметил Медведев.

Правительство также рассмотрело подготовленный Минфином законопроект о введении нулевой ставки НДС на внутренние воздушные перевозки в регионы Дальнего Востока. В кабмине рассчитывают, что это позволит снизить стоимость авиабилетов. Сейчас нулевая ставка НДС действует лишь для рейсов в Крым, Севастополь и Калининградскую область, на остальные внутренние перевозки ставка НДС составляет 10 процентов.

- Важно, чтобы авиасообщение между дальневосточными городами было бесперебойным, а цены на региональные рейсы - доступными для тех, кто там живет, - заметил Медведев.

Еще один рассмотренный правительством законопроект увеличивает штрафы для банков за сомнительные операции, например, по выводу денег или обналичиванию.

- Сейчас размер таких штрафов ограничен и составляет от 0,1 до 1% минимального уставного капитала. Это совсем небольшие суммы и они никакого эффекта не оказывают. Законопроект предлагает привязать размер штрафа не к уставному капиталу, а к собственным средствам кредитных организаций, что для банков всегда является гораздо более важным индикатором, -сказал Медведев, заметив, что это в первую очередь ощутят на себе крупные банки, потому что у них большой собственный капитал.