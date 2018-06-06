"Ботайте! Халявы не будет": студенческие байки для тех, кто сдаёт сессию и готовится поступать

6 Июнь 18:25 2018-06-06T20:33:37+03:00

Сейчас самое ответственное время для любого студента. Сессия, надо готовиться Фото: Анастасия Осипова

Подборка для тех, кто ещё не начал готовиться к экзаменам [видео]

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Конец мая и июнь - ответственное время для любого студента. Сессия, надо готовиться, чтобы сохранить стипендию или не вылететь из университета. Студенческие байки - особый жанр. Предлагаем подборку самых смешных.

Всё по классике: профессор, конечно, лопух, но аппаратура при нёмФото: Скриншот сайта

Верить в чудо - это у нас семейноеФото: Скриншот сайта

Школьники - почти студенты. С юмором всё в порядке

Правильный университет - тот, что ближе к дому. Если школьники - почти студенты. То преподаватели - вчерашние студенты. Отличное мотивирующее видео от препода: “Халявы не будет! Ботайте!”

Правильный университет - тот, что ближе к дому.Если школьники - почти студенты. То преподаватели - вчерашние студенты. Отличное мотивирующее видео от препода: Халявы не будет! Ботайте!

Лайфхак от студентов-архитекторов

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Общага остаётся навсегда в сердце каждого, кто в ней пожил хотя бы немного

О взаимовыручке, “молодом отце” и понимающем преподе. Взято с pikabu.ru

Доширак - спасение для студента

Лень - двигатель прогресса

Вид должен иметь лихой и придурковатый…

Уважительная причина - играл в DOTA2