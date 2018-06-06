"Ботайте! Халявы не будет": студенческие байки для тех, кто сдаёт сессию и готовится поступать
Конец мая и июнь - ответственное время для любого студента. Сессия, надо готовиться, чтобы сохранить стипендию или не вылететь из университета. Студенческие байки - особый жанр. Предлагаем подборку самых смешных.
Всё по классике: профессор, конечно, лопух, но аппаратура при нёмФото: Скриншот сайта
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Правильный университет - тот, что ближе к дому. Если школьники - почти студенты. То преподаватели - вчерашние студенты. Отличное мотивирующее видео от препода: “Халявы не будет! Ботайте!”
Правильный университет - тот, что ближе к дому.Если школьники - почти студенты. То преподаватели - вчерашние студенты. Отличное мотивирующее видео от препода: Халявы не будет! Ботайте!
Лайфхак от студентов-архитекторов
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