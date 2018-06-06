Диего Марадона перед ЧМ-2018 был госпитализирован в Колумбии

6 Июнь 19:11 2018-06-06T19:17:32+03:00

Знаменитый в прошлом аргентинский футболист перенесет операцию на колене, чтобы успеть в Россию на турнир. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Знаменитый в прошлом аргентинский футболист перенесет операцию на колене, чтобы успеть в Россию на турнир

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Аргентинец Диего Марадона в колумбийском городе Кали был доставлен в больницу. Там в ближайшее время ему предстоит перенести операцию на колене. Как пишет The Sun, экс-футболист сборной Аргентины будет оперироваться у того же врача, который в 2001 году работал с его коленями.

Как отмечается, Марадона проведет в больнице от 6 до 8 дней. И после этого всеми силами будет стараться отправиться в Россию. Ему предстоит работать во время чемпионата мира по футболу 2018 года в качестве аналитика.

- Диего приехал в Кали, чтобы пройти медицинский осмотр, в том числе колена. Задача заключается в том, чтобы он смог поехать в Россию и работать комментатором на чемпионате мира, - приводит слова доктора Германа Очоа El Colombiano.

Отметим, что ранее, в мае этого года, Марадона был назначен председателем правления клуба "Динамо" (Брест), выступающего в чемпионате Белоруссии. Контракт аргентинца рассчитан на три года.

Чемпионат мира по футболу в России стартует 14 июня и продлится до 15 июля. Поединок откроется встречей России и Саудовской Аравии на стадионе "Лужники" и начнется в 18:00 по московскому времени.