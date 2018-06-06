2018-06-06T21:23:22+03:00
Общество

Оператора полигона «Кучино» в Балашихе оштрафовали на 6,3 млрд. рублей

В такую сумму суд оценил ущерб, который был причинен окружающей среде
Игорь ФЕКЛИСТОВ
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Стали известны итоги рассмотрения иска, который был подан в прошлом году Московской областью к оператору полигона «Кучино» в Балашихе. О результатах сегодня сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.

- Мы добились принятия решения Арбитражным судом Московской области о взыскании с оператора полигона «Кучино» ущерба, причинённого окружающей среде, в размере 6,3 млрд. рублей, - заявил Андрей Воробьёв.

Напомним, полигон твердых бытовых отходов «Кучино» был закрыт в июне 2017 года. Тогда во время «Прямой линии Владимира Путина» жители микрорайонов Балашихи, которые находятся рядом со свалкой, пожаловались президенту на постоянный неприятный запах. Полигон начали рекультивировать, здесь смонтировали систему экстренной дегазации - по проложенным в теле гигантской мусорки трубам свалочный газ выводится на поверхность и сжигается с помощью специального высокотемпературного факела. После прогона через 1000-1200 градусов биогаз избавляется от всех вредных для здоровья человека примесей. Сегодня, кстати, пресс-служба администрации Балашихи сообщила о запуске второго факела. Теперь вместе они сжигают более 3,5 тысяч кубических метров свалочного газа в час.

- После начала работы системы дегазации наблюдается значительное снижение воздействия полигона «Кучино» на состояние экологии, - заявил глава городского округа Балашиха Сергей Юров. - Станции мониторинга атмосферного воздуха фиксируют снижение попадания загрязняющих веществ в атмосферу. Сократилось и количество жалоб от жителей на неприятный запах.

Рекультивацию «Кучино» завершат в 2019 году. Как сообщалось ранее, на месте бывшего мусорного полигона появится парковая зона.

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