Новое правительство Италии получило доверие парламента

6 Июнь 23:07 2018-06-06T23:08:35+03:00

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Больше трех месяцев после парламентских выборов, состоявшихся в марте, Италия переживала острейший политический кризис. Рушились партийные союзы, без выходных и перерывов велись консультации между политическим силами. И теперь, наконец, у страны есть легитимное руководство. Обе палаты итальянского парламента проголосовали за доверие правительству Джузеппе Конте и двух его вице-пермьеров - главы партии «Лига» Маттео Сальвини и лидера движения «Пять звезд» Луиджи Ди Майо. 350 депутатов и 171 сенатор уверены, что именно этот триумвират сможет решить целый ворох накопившихся на Апеннинах проблем.

В первую очередь разобраться правительству придется с экономическим вопросами - госдолгом Италии, реформой налоговой системы и решением проблем занятости. Очень остро стоит проблема сдерживания миграционных потоков в страну, решать которую будет Маттео Сальвини (кроме поста вице-премьера, он стал еще и главой МВД).

Параллельно ожидают от нового кабмина возвращения Италии международного престижа. Рим уже пообещал улучшить отношения с Москвой и пересмотреть санкционный режим. А еще есть Ливия, где инициативу у итальянцев перехватили французы, и НАТО, которое рвется на Восток, но совсем забывает об угрозах на южном фланге. Словом, дел у Конте будет невпроворот. И уже в эту пятницу премьер впервые «выйдет в свет» на саммите "большой семерки" в канадском Ла-Мальбе.

Впрочем, многие итальянские наблюдатели считают, что правительство Конте вряд ли сможет долго продержаться у власти. Слишком уж шаток союз евроскептиков из «Лиги» и популистов из движения «Пять Звезд», трудные переговоры которых и привели к созданию желто-зеленого (по партийным цветам) кабмина. В оппозицию уже ушли Демократическая партия и «Вперед Италия!» Сильвио Берлускони. Не стоит забывать и о международном давлении - ни Брюссель, ни Вашингтон не испытывают никакой симпатии к итальянскому руководству. А бывший премьер страны М.Монти, активный участник различных неформальных объединений международных финансовых и политических элит, таких, как «Трехсторонняя комиссия», прямо призвал Конте к «реализму, иначе Европа сделает выводы». Кстати, в эти дни в итальянском Турине проходит очередное засекреченное заседание Бильдербергского клуба. И вопрос, как бороться с неугодными мировой закулисе, но популярными у народа политиками, там наверняка будет затронут. Контрольным сроком для правительства станет май 2019 года, когда пройдут выборы в Европарламент. И, если коалиция пятизвездочников и лигистов до этого времени все-таки развалится, вполне вероятен вариант, что итальянцы, помимо европарламентариев, будут голосовать и за новый парламент и новое руководство страны.

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