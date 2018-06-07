Регина Тодоренко снимает новое шоу с перерывом на капельницы

СЕГОДНЯ 01:34 2018-06-07T01:42:00+03:00

О вечернем шоу, которое она будет вести, Тодоренко рассказывала «КП» еще весной, но в самых общих чертах

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А сейчас дело дошло до съемок. Первый выпуск сняли еще в конце мая. Регина не удержалась и выложила в Инстаграм короткое видео с площадки, представив свою гостью - модную сейчас певицу Монеточку и показав студию, полную ликующей публики.

Популярный на Западе формат никак не приживется на нашем ТВ и пока представлен в единичном виде - речь, конечно, о «Вечернем Урганте». В отсутствие конкуренции шоу Ивана постепенно превращается в разновидность афиши, так что программа Тодоренко появится весьма вовремя. Правда, шоу «Пятницы» вряд ли будет иметь выраженную привязку к новостной повестке, как программа Ивана Урганта, поскольку сразу несколько выпусков снимаются задолго до эфира. В какой-то момент ведущая загремела в больницу с обострившимся пиелонефритом, но быстро поправилась, и процесс продолжился.

В соцсетях ведущей радостные фото и фото из больницы стоят вперемежку. Фото: instagram.com

Дату старта нового шоу канал «Пятница!» пока не объявлял, но сама Тодоренко полагает, что это произойдет в ближайшее время. «Летом осуществится моя главная мечта - выпуск моего собственного late night show (позднего вечернего шоу. - Ред.)! Я думаю, что вы увидите его уже в июне!» - написала она на своей страничке.