Делать было нечего - всех убили вечером

СЕГОДНЯ 01:41 2018-06-07T01:42:00+03:00

За долгие-долгие часы просмотра сериала «След» (Пятый канал) под мытье посуды или приготовление супа я выучила две фразы, которые говорят убийцы в финале каждой серии: «Он не оставил мне выбора», «А что мне еще оставалось?»

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Каждый раз следователи морщатся, иногда произносят что-то пафосное на тему добра и зла, но факт остается фактом. Сценаристы могут придумывать ходы с лягушками, у которых на спинке смертельная слизь. Истории с дронами, расстреливающими обидчиков, или со змеями, заглотившими бриллианты. Сюжеты с парашютистами, аквалангистами, суперучеными, суперманьяками. Стараются, в общем, сценаристы. А потом мы все равно услышим от отловленного негодяя фразу про то, что выбора ему не оставили.

И это странная закономерность. Пугающая. Авторы могут изобрести оригинальное убийство (иначе зритель заскучает), но не могут обосновать мотив столь же оригинально.

Стало быть, убийство происходит только ради убийства? Ради наиболее изуверского метода? Соревнование у них там, что ли, по описанию наиболее изощренных техник умерщвления? Простите, но тут людоедством попахивает. Сейчас-сейчас на старте нам в пруд запустят крокодилов, а потом выяснится, что тетя Клава спасала племянника от службы в армии и у нее «не было другого выхода», кроме того, чтобы бросить в этот пруд человек пять как минимум. Или дяде Васе угрожал дядя Петя - и дядя Вася нанес упреждающий удар и распилил источник угрозы на двадцать кусков, чтобы потом спросить: «А что мне еще оставалось делать?»

Ну, во-первых, в последнем случае многое оставалось. Например, совсем никого не пилить и не убивать. Или, наоборот, сэкономить силы и распилить Петю только на десять кусков, не входя в раж. В общем, выбор у людей всегда есть, как на тропинке добра, так и на дороге зла. Однако каждый раз объяснять зверство, пусть даже в сериале, с помощью будничного бубнежа… Это, тоже буднично скажу, нехорошо. Упрощение мотивов преступления упрощает и путь к преступлению в сознании. Все так легко, так непринужденно! Любое препятствие можно устранить, если убогая фантазия не подсказывает, что именно «остается делать». И нет иных рецептов, не предложены они. Раз доктор сказал в морг, значит, в морг.