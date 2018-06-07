Учеба, наука, спорт и отдых: Школьники познакомились со студенческой жизнью Тимирязевской академии

СЕГОДНЯ 15:40 2018-06-07T15:56:00+03:00

Школьники из коинской школы №4 приехали на экскурсию в Тимирязевскую академию. Фото: timacad.ru

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Тимирязевская академия усиливает профориентационную работу среди школьников: экскурсии по главному аграрному вузу страны, которые проводятся для будущих абитуриентов, уже стали доброй традицией. На этой неделе с академией познакомились школьники из подмосковного города Клина.

Тимирязевская академия давно сотрудничает с клинской профильной школой №4: в университете учится несколько поколений ее выпускников. Один из ее бывших учеников, Евгений Филатов, создал студенческий гид-центр «Campus»: это студенческое объединение проводит экскурсии по территории РГАУ-МСХА, знакомит с историей академии и популяризирует главный аграрный вуз страны среди будущих абитуриентов. Евгений с удовольствием рассказал землякам о студенческой жизни в легендарной Тимирязевке.

В начале экскурсии ребята посетили Центральную научную библиотеку имени Н.И. Железнова, где в кинозале «TimFilm» посмотрели презентационные ролики о научных, спортивных, культурно-досуговых подразделениях вуза. Затем школьники отправились осматривать академию, чтобы увидеть все своими глазами.

Ребятам устроили прогулку по Историческому парку, показали им Дендрологический сад имени Р.И. Шредера и тепличный комплекс, где угостили тимирязевскими овощами — вкусными и экологически чистыми.

Ребятам показали факультеты, лаборатории и производственные центры Тимирязевки. Фото: timacad.ru

На технологическом факультете гостей ждала дегустация собственной продукции Тимирязевской академии: сладкие пироги, сыры мягких сортов, фирменные компоты. Особый восторг у ребят вызвало посещение конно-спортивного комплекса. Тимирязевка — единственный вуз страны, располагающий собственной конюшней, где собраны лошади лучших пород со всего мира.

Школьники познакомились с научными лабораториями факультетов, узнали о совершенных в академии открытиях и новых разработках тимирязевских ученых, а так же получили консультацию о правилах поступления в главный аграрный вуз страны.

Некоторым так понравилась академия, что расстаться с ней было непросто. Фото: timacad.ru

Как признались ребята, экскурсия только укрепила их в желании поступать в Тимирязевскую академию — ведь специальности, которым обучают здесь, всегда востребованы на рынке труда. К тому же студенческая жизнь в Тимирязевке насыщена и интересна, а учеба в главном аграрном дарит массу возможностей — например, стажировки за границей и шансы получить работу в лучших агрокомпаниях России и зарубежных стран.