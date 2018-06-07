2018-06-07T15:56:00+03:00
Общество

Учеба, наука, спорт и отдых: Школьники познакомились со студенческой жизнью Тимирязевской академии

Главный аграрный вуз страны провел экскурсию для будущих абитуриентов
Ксения БОГДАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Школьники из коинской школы №4 приехали на экскурсию в Тимирязевскую академию. Фото: timacad.ruШкольники из коинской школы №4 приехали на экскурсию в Тимирязевскую академию. Фото: timacad.ru
Изменить размер текста:

Тимирязевская академия усиливает профориентационную работу среди школьников: экскурсии по главному аграрному вузу страны, которые проводятся для будущих абитуриентов, уже стали доброй традицией. На этой неделе с академией познакомились школьники из подмосковного города Клина.

Тимирязевская академия давно сотрудничает с клинской профильной школой №4: в университете учится несколько поколений ее выпускников. Один из ее бывших учеников, Евгений Филатов, создал студенческий гид-центр «Campus»: это студенческое объединение проводит экскурсии по территории РГАУ-МСХА, знакомит с историей академии и популяризирует главный аграрный вуз страны среди будущих абитуриентов. Евгений с удовольствием рассказал землякам о студенческой жизни в легендарной Тимирязевке.

В начале экскурсии ребята посетили Центральную научную библиотеку имени Н.И. Железнова, где в кинозале «TimFilm» посмотрели презентационные ролики о научных, спортивных, культурно-досуговых подразделениях вуза. Затем школьники отправились осматривать академию, чтобы увидеть все своими глазами.

Ребятам устроили прогулку по Историческому парку, показали им Дендрологический сад имени Р.И. Шредера и тепличный комплекс, где угостили тимирязевскими овощами — вкусными и экологически чистыми.

Ребятам показали факультеты, лаборатории и производственные центры Тимирязевки. Фото: timacad.ru

Ребятам показали факультеты, лаборатории и производственные центры Тимирязевки. Фото: timacad.ru

На технологическом факультете гостей ждала дегустация собственной продукции Тимирязевской академии: сладкие пироги, сыры мягких сортов, фирменные компоты. Особый восторг у ребят вызвало посещение конно-спортивного комплекса. Тимирязевка — единственный вуз страны, располагающий собственной конюшней, где собраны лошади лучших пород со всего мира.

Школьники познакомились с научными лабораториями факультетов, узнали о совершенных в академии открытиях и новых разработках тимирязевских ученых, а так же получили консультацию о правилах поступления в главный аграрный вуз страны.

Некоторым так понравилась академия, что расстаться с ней было непросто. Фото: timacad.ru

Некоторым так понравилась академия, что расстаться с ней было непросто. Фото: timacad.ru

Как признались ребята, экскурсия только укрепила их в желании поступать в Тимирязевскую академию — ведь специальности, которым обучают здесь, всегда востребованы на рынке труда. К тому же студенческая жизнь в Тимирязевке насыщена и интересна, а учеба в главном аграрном дарит массу возможностей — например, стажировки за границей и шансы получить работу в лучших агрокомпаниях России и зарубежных стран.

Еще больше материалов по теме: «Профессии будущего»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Новости 24
Президент Афганистана объявил о временном перемирии с талибами
В МВФ обеспокоены отставкой главы Минфина Украины
ФАС возбудила несколько дел по факту повышения цен на бензин‍
Макрон надеется отговорить Трампа от ведения "торговых войн"
"Контрпродуктивно": Путин высказался об инсценировке убийства Бабченко
Программа правительства Пашиняна была утверждена парламентом Армении
Неизвестный протаранил ворота посольства США в Южной Корее
Британским лордам запретили дремать во время дебатов в парламенте
Турция отвергла американское требование не покупать у России ЗРС С-400
Умер Виктор Толмачев - один из создателей самолетов Ан-124 и Ан-225
Раскрыт неожиданный эффект от употребления кофе
Четыре бронемашины НАТО столкнулись в Литве
В Верховной Раде Украины заявили о потере контроля над Одессой
Украина намерена снять ограничения на прямые поставки оружия в страну
Швеция одобрила строительство Северного потока-2 в своей части Балтийского моря
Путин: мы в состоянии осуществить прорыв, если будем вместе
"Газпром" не отдаст "Нафтогазу" $2,6 млрд до рассмотрения апелляции
Аваков: операция по возвращению Донбасса должна быть полицейской
Путин рассказал, с кем из мировых лидеров он на «ты», и о своем преемнике
Путин пообещал помочь с получением российского гражданства пострадавшей в Алеппо женщине