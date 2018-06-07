"Вопиющее дерьмище". Дублер Ольги Бузовой по клипу "Чемпион" жестко прошлась по талантам певицы

СЕГОДНЯ 18:28 2018-06-07T18:44:49+03:00

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Клип «Чемпион» -пока один из самых популярных видеороликов в карьере начинающей певицы Ольги Бузовой. За май клип набрал на Youtube более 4 миллионов просмотров и многие связывают его популярность с тем, что вышел он как раз к чемпионату мира по футболу и пришелся что называется «в масть». Плюс, к съемкам предприимчивая звезда «Дом-2» привлекла олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Аделину Сотникову, хоккеиста Александра Овечкина, а также рэпер ST. Мало кто знает, что у Бузовой была дублерша – Галина Крылова, которая и демонстрировала чудеса акробатики. На днях девушка откровенно рассказала об условиях съёмок, дав понять, что осталась очень недовольна работой.

Мало кто знает, что у Бузовой была дублерша – Галина Крылова, которая и демонстрировала чудеса акробатики

«Я в холоде и на мокрой траве пытаюсь изобразить переворот, а какая-то телка в таком же, как у меня, парике, за меня рьяно болеет. А вообще, мой вам совет: когда соглашаетесь „поработать дублером на каких-то съемках“, уточняйте не только размер гонорара, но и что именно будут снимать! В противном случае есть риск нечаянно сняться в каком-нибудь вопиющем дер*мище. Правда, за хорошие деньги. Но монтаж, кстати, качественный, режиссер, лысый чувак со мной на фото, молодец! Хотя бабушка, вахтерша стадиона, на котором сия „нетленка“ снималась, долго бегала вокруг меня и недоумевала: „А почему он тебя со спины снимает? Ты же симпатичнее той второй!“ Ох, бабуля… А я ведь даже и пою лучше… Ну, просто потому, что хуже-то уже некуда. Зато, знаете, после этих съемок у меня, похоже,полностью атрофировалось чувства стыда. Ибо я воочию весь съемочный день наблюдала, что существуют люди, которые без слуха, голоса, внешних, актерских, музыкальных и даже минимальных физических данных „поют“, „играют“, снимают себе клипы на спортивную тематику, лезут на сцену и на телеэкран, да и вообще в каждую щель. И им не стыдно! А раз даже им не стыдно, то я могу больше не париться ни по какому поводу. Но в чем-нибудь достойном сняться все-таки теперь очень хочется. Ибо что-то как-то так себе у меня каскадерский дебют получился», — цитирует Крылову StarHit.

Напомним, премьера клипа Бузовой «Чемпион» тоже была связана со скандалом. Фигуристка Анна Погорилая недовольна, что звезда «Дома-2» использовала в ролике фрагмент ее выступления на соревнованиях. Спортсменку не устроило, что Ольга, во-первых, не спросила ее согласия, а во-вторых, включила в клип неудачный момент падения. Поклонники посоветовали спортсменке обратиться к юристам.