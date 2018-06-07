2018-06-07T19:12:27+03:00
Экономика

Московский НПЗ изнутри: жители Капотни побывали на заводе

О том, как горожане оценивают изменения на предприятии, и какие мифы развенчали экологи, узнал корреспондент «Комсомольской Правды»
Ольга АЛЕКСАНДРОВА
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В этот раз на завод с экскурсией приехали жители Капотни, муниципальные депутаты, члены молодежной палаты районаВ этот раз на завод с экскурсией приехали жители Капотни, муниципальные депутаты, члены молодежной палаты района
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«Дни открытых дверей» для жителей столицы и области Московский нефтеперерабатывающий завод проводит регулярно. За последний год делегации из Котельников, Братеева и других соседних с предприятием районов и городов своими глазами смогли увидеть те позитивные изменения, которые происходят в рамках экологической модернизации МНПЗ. В этот раз на завод с экскурсией приехали жители Капотни, муниципальные депутаты, члены молодежной палаты района. Гости посетили действующие установки переработки нефти, современные биологические очистные сооружения «Биосфера», узнали, как работает автоматизированная система мониторинга воздуха.

«Я могу сказать, что всю жизнь здесь живу и никаких запахов не чувствую. Для меня большая гордость жить рядом с заводом. Вы знаете, во время Великой отечественной войны наш завод сыграл важную роль в оснащении топливом военной техники», - говорит Софья Александрова, член молодежной палаты района Капотня. Ее коллега Артем Федоров заявил, что очень важно, чтобы жители знали работу завода изнутри.

«Меня впечатлили установки, где используются новые технологии. Находясь среди них, понимаешь, что это безопасно» - добавил Федоров.

«На заводе стало очень чисто. Модернизация принесла жителям только хорошее. Завод стал чище, а атмосфера – лучше» - поделилась и своими впечатлениями, жительница Капотни Тамара Круглова.

Начальник управления промышленной безопасности и экологии МНПЗ Юрий Ерохин заявил, что такого рода экскурсии - часть политики информационной открытости Московского НПЗ.

Гости посетили действующие установки переработки нефти, современные биологические очистные сооружения «Биосфера», узнали, как работает автоматизированная система мониторинга воздуха

Гости посетили действующие установки переработки нефти, современные биологические очистные сооружения «Биосфера», узнали, как работает автоматизированная система мониторинга воздуха

«Завод регулярно посещают делегации жителей, руководители и эксперты ведущих экологических организаций. На территории завода и в пределах санитарно-защитной зоны организован лабораторный контроль. Предприятие первым в российской нефтеперерабатывающей отрасли внедрило уникальную автоматизированную систему мониторинга воздуха. Датчики, расположенные непосредственно на установках, обрабатывают и передают данные круглосуточно в режиме реального времени на городской экран «Экоинформер» и в надзорные органы», — сообщил он.

Надо отметить, что курс на экологическую модернизацию Московский НПЗ взял с 2011 года. И за такой достаточно короткий срок смог добиться многого. Пущены в работу биологические очистные сооружения «Биосфера». Они позволили достичь эффективности очистки сточных вод до 99,9%. В этом году завершится строительство комбинированной установки переработки нефти «Евро+».

К слову, завод всегда открыт не только для гостей и жителей города, но и для проверок государственными надзорными органами. Московский НПЗ включен в городскую систему мониторинга. Данные о состоянии воздуха публикуют на сайте завода, круглосуточно демонстрируют на уличном светодиодном экране в Капотне и направляют в Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы.

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