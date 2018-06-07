2018-06-07T11:10:10+03:00
Спорт

Рейтинг сборных ФИФА перед ЧМ-2018: Россия опустилась на 70 место, а Германия лидирует

Наша команда начнет главный турнир четырехлетия в ранге худшей команды
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
Поделиться:
Сборная России в последнем перед ЧМ-2018 матче сыграла вничью 1:1 с Турцией.Сборная России в последнем перед ЧМ-2018 матче сыграла вничью 1:1 с Турцией.Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

ФИФА в четверг, 7 июня, опубликовала последний перед стартом чемпионата мира по футболу рейтинг сборных. Первая позиция - у команды Германии. Действующие чемпионы мира спокойно лидируют, не опасаясь идущей второй Бразилии. Бельгия - на третьей позиции. Список лидеров не поменялся.

"Размен" совершили между собой команды Польши и Испании. Поляки поднялись вверх на 2 позиции и стали восьмыми, а испанцы упустили две строчки и опустились на 10 место.

Что касается сборной России, то у нас - новый антирекорд. Лишившись четырех позиций, наша команда теперь на 70 месте в мировой табели о рангах. И чемпионат мира по футболу мы начнем в ранге худшей с точки зрения рейтинга команды. Все дело в том, что выше нас - Саудовская Аравия, которая идет на 67 месте и осталась без изменений.

Самый большой скачок совершил Азербайджан - вверх на 21 место. Следующий рейтинг будет опубликован уже после чемпионата мира по футболу - 19 июля 2018 года.

Чемпионат мира по футболу в России стартует 14 июня. Матчем открытия станет игра Россия - Саудовская Аравия на стадионе "Лужники".

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Евгений НЕСЫН

 
Читайте также
Новости 24
«Важная и благородная миссия»: Путин заявил, что вывод наших военных из Сирии пока не планируется
Сестра королевы Нидерландов найдена мертвой в Буэнос-Айресе
Путин: мы должны пойти по пути либерализации получения российского гражданства
Макрон выдвинул Трампу требования для подписания декларации G7‍
Набиуллина: Центробанк не намерен повышать ключевую ставку
Путин заявил, что своей криптовалюты у России быть не может
Путин о проблеме пострадавших от наводнения: необходимо взаимодействие между федеральными и региональными властями
Верховная Рада отправила в отставку главу Минфина Украины
Путин о реновации в Москве: вокруг программы было много споров, но основные вопросы уже сняты
Руководство "Евровидения" отказывается проводить песенный конкурс в Иерусалиме
Путин: Мы должны стремиться к ставке по ипотеке в 7%
Глава МИД Армении ждет новых встреч с Россией на высшем уровне
Путин о проблеме обманутых дольщиков: Нужно отказаться от использования средств граждан в строительстве
Путин: разработки российских ученых нуждаются в поддержке - это безусловно
Роскомнадзор готов ответить Британии на ограничение деятельности RT
Путин о пенсионной реформе: кабмин уже готовит меры для значительного повышения доходов пенсионеров
Путин признался, что часто смеется над собой
«Проблема острая»: Путин прокомментировал закрытие больниц в регионах
Несколько высокопоставленных белорусских чиновников задержаны за взятки
Путин: мы ставим перед собой задачу выйти на показатель продолжительности жизни 80+
Центробанк увеличит страховые выплаты по банковским вкладам
«Пусть работает»: Путин прокомментировал слухи и разговоры о Мутко
Путин: у нас большие планы по освоению космического пространства
Правительство: авиасообщение с Дальневосточным регионом не будет облагаться НДС
Путин пообещал не блокировать Instagram и YouTube в России