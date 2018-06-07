Рейтинг сборных ФИФА перед ЧМ-2018: Россия опустилась на 70 место, а Германия лидирует

СЕГОДНЯ 11:03 2018-06-07T11:10:10+03:00

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ФИФА в четверг, 7 июня, опубликовала последний перед стартом чемпионата мира по футболу рейтинг сборных. Первая позиция - у команды Германии. Действующие чемпионы мира спокойно лидируют, не опасаясь идущей второй Бразилии. Бельгия - на третьей позиции. Список лидеров не поменялся.

"Размен" совершили между собой команды Польши и Испании. Поляки поднялись вверх на 2 позиции и стали восьмыми, а испанцы упустили две строчки и опустились на 10 место.

Что касается сборной России, то у нас - новый антирекорд. Лишившись четырех позиций, наша команда теперь на 70 месте в мировой табели о рангах. И чемпионат мира по футболу мы начнем в ранге худшей с точки зрения рейтинга команды. Все дело в том, что выше нас - Саудовская Аравия, которая идет на 67 месте и осталась без изменений.

Самый большой скачок совершил Азербайджан - вверх на 21 место. Следующий рейтинг будет опубликован уже после чемпионата мира по футболу - 19 июля 2018 года.

Чемпионат мира по футболу в России стартует 14 июня. Матчем открытия станет игра Россия - Саудовская Аравия на стадионе "Лужники".