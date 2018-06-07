Группа UMA2RMAN и канал «Матч ТВ» презентовали неофициальный гимн чемпионата мира по футболу 2018

СЕГОДНЯ 12:01 2018-06-07T12:00:19+03:00

Сборная России сыграет первый матч на ЧМ-2018 уже 14 июня. Фото: REUTERS

Песня и клип были представлены за неделю до старта чемпионата мира [видео]

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Ровно за неделю до старта чемпионата мира по футболу, который впервые в истории пройдет в России, появился неофициальный гимн турнира. Его по заказу канала "Матч ТВ" написала группа UMA2RMAN.

Съемочный процесс проходил в студии. Но одному из участников съемок пришла идея перебраться в обычный двор и устроить футбольный матч. На ворота встал Евгений Маргулис, а ему били пенальти Алексей Кортнев, Валерий Сюткин, комментировал же все Георгий Черданцев.

- Били мягко, я все ловил. Но Валера Сюткин, так как ему надо было покрасоваться, ударил не туда, куда я думал, и я сломал палец., - поделился впечатлениями Евгений Маргулис.

А вот Георгий Черданцев сказал:

- Комментировать, как Кортнев бьёт по воротам Маргулиса, или Сюткин исполняет финт Зидана – это, конечно, останется особым пунктом в моей карьере.

Итог всему подвели участники группы UMA2RMAN:

- Мы решили сделать песню в поддержку этого большого спортивного праздника и самого футбола, конечно! Предлагаем «болеть» всем вместе! Так, как это сделали мы вместе со всеми звёздами в клипе!

Чемпионат мира по футболу 2018 стартует 14 июня в Москве матчем на стадионе "Лужники" между командами России и Саудовской Аравии. Встреча начнется в 18:00 по московскому времени.