Группа UMA2RMAN и канал «Матч ТВ» презентовали неофициальный гимн чемпионата мира по футболу 2018
Ровно за неделю до старта чемпионата мира по футболу, который впервые в истории пройдет в России, появился неофициальный гимн турнира. Его по заказу канала "Матч ТВ" написала группа UMA2RMAN.
Съемочный процесс проходил в студии. Но одному из участников съемок пришла идея перебраться в обычный двор и устроить футбольный матч. На ворота встал Евгений Маргулис, а ему били пенальти Алексей Кортнев, Валерий Сюткин, комментировал же все Георгий Черданцев.
- Били мягко, я все ловил. Но Валера Сюткин, так как ему надо было покрасоваться, ударил не туда, куда я думал, и я сломал палец., - поделился впечатлениями Евгений Маргулис.
А вот Георгий Черданцев сказал:
- Комментировать, как Кортнев бьёт по воротам Маргулиса, или Сюткин исполняет финт Зидана – это, конечно, останется особым пунктом в моей карьере.
Итог всему подвели участники группы UMA2RMAN:
- Мы решили сделать песню в поддержку этого большого спортивного праздника и самого футбола, конечно! Предлагаем «болеть» всем вместе! Так, как это сделали мы вместе со всеми звёздами в клипе!
Чемпионат мира по футболу 2018 стартует 14 июня в Москве матчем на стадионе "Лужники" между командами России и Саудовской Аравии. Встреча начнется в 18:00 по московскому времени.
МАТЧ ТВ x UMA2RMAN #Всенафутбол.Мы посвящаем этот клип Чемпионату мира по футболу в России. Благодарим всех, кто принял участие в съемках