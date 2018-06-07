2018-06-07T12:00:19+03:00
Спорт

Группа UMA2RMAN и канал «Матч ТВ» презентовали неофициальный гимн чемпионата мира по футболу 2018

Песня и клип были представлены за неделю до старта чемпионата мира [видео]
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
Поделиться:
Сборная России сыграет первый матч на ЧМ-2018 уже 14 июня.Сборная России сыграет первый матч на ЧМ-2018 уже 14 июня.Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Ровно за неделю до старта чемпионата мира по футболу, который впервые в истории пройдет в России, появился неофициальный гимн турнира. Его по заказу канала "Матч ТВ" написала группа UMA2RMAN.

Съемочный процесс проходил в студии. Но одному из участников съемок пришла идея перебраться в обычный двор и устроить футбольный матч. На ворота встал Евгений Маргулис, а ему били пенальти Алексей Кортнев, Валерий Сюткин, комментировал же все Георгий Черданцев.

- Били мягко, я все ловил. Но Валера Сюткин, так как ему надо было покрасоваться, ударил не туда, куда я думал, и я сломал палец., - поделился впечатлениями Евгений Маргулис.

А вот Георгий Черданцев сказал:

- Комментировать, как Кортнев бьёт по воротам Маргулиса, или Сюткин исполняет финт Зидана – это, конечно, останется особым пунктом в моей карьере.

Итог всему подвели участники группы UMA2RMAN:

- Мы решили сделать песню в поддержку этого большого спортивного праздника и самого футбола, конечно! Предлагаем «болеть» всем вместе! Так, как это сделали мы вместе со всеми звёздами в клипе!

Чемпионат мира по футболу 2018 стартует 14 июня в Москве матчем на стадионе "Лужники" между командами России и Саудовской Аравии. Встреча начнется в 18:00 по московскому времени.

МАТЧ ТВ x UMA2RMAN #Всенафутбол.Мы посвящаем этот клип Чемпионату мира по футболу в России. Благодарим всех, кто принял участие в съемках

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Евгений НЕСЫН

 
Читайте также
Новости 24
«Важная и благородная миссия»: Путин заявил, что вывод наших военных из Сирии пока не планируется
Сестра королевы Нидерландов найдена мертвой в Буэнос-Айресе
Путин: мы должны пойти по пути либерализации получения российского гражданства
Макрон выдвинул Трампу требования для подписания декларации G7‍
Набиуллина: Центробанк не намерен повышать ключевую ставку
Путин заявил, что своей криптовалюты у России быть не может
Путин о проблеме пострадавших от наводнения: необходимо взаимодействие между федеральными и региональными властями
Верховная Рада отправила в отставку главу Минфина Украины
Путин о реновации в Москве: вокруг программы было много споров, но основные вопросы уже сняты
Руководство "Евровидения" отказывается проводить песенный конкурс в Иерусалиме
Путин: Мы должны стремиться к ставке по ипотеке в 7%
Глава МИД Армении ждет новых встреч с Россией на высшем уровне
Путин о проблеме обманутых дольщиков: Нужно отказаться от использования средств граждан в строительстве
Путин: разработки российских ученых нуждаются в поддержке - это безусловно
Роскомнадзор готов ответить Британии на ограничение деятельности RT
Путин о пенсионной реформе: кабмин уже готовит меры для значительного повышения доходов пенсионеров
Путин признался, что часто смеется над собой
«Проблема острая»: Путин прокомментировал закрытие больниц в регионах
Несколько высокопоставленных белорусских чиновников задержаны за взятки
Путин: мы ставим перед собой задачу выйти на показатель продолжительности жизни 80+
Центробанк увеличит страховые выплаты по банковским вкладам
«Пусть работает»: Путин прокомментировал слухи и разговоры о Мутко
Путин: у нас большие планы по освоению космического пространства
Правительство: авиасообщение с Дальневосточным регионом не будет облагаться НДС
Путин пообещал не блокировать Instagram и YouTube в России