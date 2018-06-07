Алексей Пушков: Если люди до сих пор смотрят «Постскриптум», значит, они нам доверяют

СЕГОДНЯ 14:05 2018-06-07T14:08:36+03:00

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7 июня 1998 года на совсем еще молодом канале «ТВ Центр» впервые в эфир вышла аналитическая программа Алексея Пушкова «Постскриптум». Ведущий оптимистично предполагал, что она просуществует лет десять. А прошло в два раза больше и есть все основания предполагать, что этот юбилей далеко не последний.

- Алексей Константинович, в чем секрет долголетия программы?

– Все дело в сочетании нестандартного взгляда на вещи, помноженном на хорошее знание предмета и высокую степень встроенности в мировые политические потоки. Аудитория хорошо чувствует, насколько достоверно и авторитетно то, что она слышит с экрана. Людей обмануть невозможно. И если они в течение двадцати лет в 21.00 в субботу смотрят «Постскриптум», значит, находят в программе то, что им необходимо. Значит, они ей доверяют. Я много езжу по стране. И повсюду люди подходят и благодарят за программу, что, конечно, приятно слышать.

– Как за это время изменилась программа?

– «Постскриптум» верен своему изначально выбранному стилю. Он состоит в том, чтобы вскрывать глубинные причины происходящего, всматриваться в суть процессов, а не в их внешнюю форму. И, по возможности, не затушевывать неприятные стороны действительности. В первый период – первые пять лет – значительная доля программы была посвящена внутриполитическим процессам, проблемам политической организации общества, роли олигархата, коррупции, конфликтам между законодательной и исполнительной властью. Это было время дефолта, информационных войн, активности фигур типа Березовского, острой внутренней борьбы. Затем часть этих проблем ушла в прошлое. В стране установился новый политический ландшафт, отличающийся гораздо большей стабильностью. Внутренняя политика не исчезла, но, скажем так, многие из наиболее острых проблем ельцинского периода были преодолены в период президентства Путина. Большую роль в программе стали играть международные события. И как раз с 2003 года началось заметное обострение мировой политической обстановки. Я имею в виду войну в Ираке, первую оранжевую революцию на Украине, затем в Южной Осетии, ливийскую войну и т.д.

Сейчас программа больше занимается внешней политикой и международными аспектами. Впрочем, сама внешняя политика теперь стала частью внутренней. Ведь нельзя сказать, что украинскую тематику мы воспринимаем как внешнеполитическую. И многие вопросы, связанные с Крымом, Донбассом, атаками на российских журналистов на Украине – это уже и внутренняя политика. Американские и европейские санкции тоже превратили внешнюю политику во внутреннюю, поскольку имеют непосредственное отношение к нашему экономическому функционированию. Мир изменился, все тесно переплетается. И «Постскриптум» отражает эти диалектические изменения.

– Пять лет назад вы говорили, что всегда сами пишете тексты для выпусков программы. Сейчас вы стали сенатором – являетесь председателем Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ. Сохранилась ли традиция писать тексты или на это просто нет времени?

– Знаете, это не традиция, а необходимость – я неспособен воспроизводить чужие тексты. Поэтому все тексты, которые произносятся в студии, написаны мной. Я ведь, помимо международных дел, долго занимался журналистикой. Четыре года был замом главного редактора в «Московских новостях» в начале 1990-х годов. Более того, самостоятельную подготовку подводок, выводов и комментариев нахожу единственно возможным способом выражения своих мыслей.

Самостоятельная подготовка авторского участия в программе обеспечивает ее отличительный стиль. Благодаря этому она не превращается в банальное изложение расхожих истин или, во всяком случае, событий, которые уже не раз были освещены в информационных выпусках.

- Что ждет «Постскриптум» в ближайшее время?

– Программа не нуждается в искусственном обновлении, поскольку ход и мировых, и внутренних событий постоянно обеспечивает ей новый материал. Единственное, где есть определенная зона для изменений, – это новые акценты. Так, недавно у нас появилась рубрика «Осторожно – фейковые новости!». Ложная информация, которая преследует совершенно конкретные цели, превратилась в важнейший элемент проведения политики в современном мире. Это мы видим и по Украине, и по Сирии, и по многим другим феноменам. Современная информационная война принимает новые формы, и мы считаем необходимым на это реагировать.

В зоне фейковых новостей за последние несколько лет оказались Олимпийские игры, государственный переворот в Украине, ситуация с Крымом, массовое убийство людей в Одессе 2 мая 2014 года, война в Сирии и т.д. Если довести до сегодняшнего дня, то речь о деле Скрипалей или постыдной постановке с убийством Бабченко. Мы вскрываем эти фейковые новости, показываем, что происходит на самом деле. Ведь новейшие средства массовой информации – Интернет, социальные сети – можно использовать и для опровержения такой информации. Здесь появляются другие возможности, и это - одно из новых направлений, которые я намерен ввести в работу «Постскриптума».

«Постскриптум». ТВ Центр, по субботам/21.00