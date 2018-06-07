Кинотавр 2018 в Сочи. День пятый. Онлайн-трансляция
Следите за событиями фестиваля в репортажах наших спецкоров
Следите за событиями фестиваля в репортажах наших спецкоровФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Кинофорум в Сочи продолжает свою работу. Вечером состоятся еще две большие премьеры : «Подбросы» Ивана Твердовского и «Слоны могут играть в футбол» Михаила Сегала.
А сочинцы смогут посмотреть вечером кино на площади зимнего театра. Зрителям покажут мультик «Три богатыря и принцесса Египта» и нашумевший «Гоголь. Вий»
Корреспонденты «Комсомолки»: Мария Ремизова и Владимир Веленгурин сейчас находятся на «Кинотавре» в Сочи. Журналисты «КП» будут сообщать вам самые горячие новости фестиваля.
Кинотавр 2018 в Сочи .